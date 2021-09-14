Співзасновник Apple Стів Возняк оголосив про запуск приватної космічної компанії.

Його партнером у цій справі став гендиректор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінґ

 

 

Співзасновник Apple Стів Возняк (Steve Wozniak) заявив про рішення створити власну космічну компанію. Відповідне повідомлення Возняк опублікував на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що компанія називатиметься Privateer Space і «не буде схожою на інші космічні компанії».

 

Возняк прикріпив проморолик до публікації. У відео йдеться про те, що Privateer Space заснували спільно Возняк й американський інженер і генеральний директор робототехнічної компанії Ripcord Алекс Філдінґ (Alex Fielding). Засновники прагнуть, «щоб космос став безпечним і доступним для всього людства». У ролику також наголошується, що йдеться «не про гру чи перегони». «Ми подбаємо про те, що ми маємо, щоб наступному поколінню стало краще жити разом», – йдеться в озвучці ролика.

 

Якихось подробиць про свою компанію поки що не зрадив ні Стів Возняк, ні Алекс Філдінґ. Втім вони пообіцяли, що детальніше про плани компанії буде розказано на технологічній конференції AMOS, яка розпочнеться у вівторок, 14 вересня, у Мауї на Гаваях і триватиме до кінця тижня.

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