Понад половина українців не хоче щепитися від ковіду. І це більше, ніж у Росії.

Понад половина українців – 56,5% – заявляють про те, що вони не вакциновані і найімовірніше взагалі не будуть щепитися. За цим показником Україна є лідером серед країн, у якій проводили соціологічні опитування на тему вакцинації.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і Центром політичної соціології.

Водночас 18,4% респондентів повідомили, що вони вже щепилися вакциною принаймні разово. Ще 25,1% не вакциновані, але хотіли би щепитися.

"Демініціативи" констатують: соцопитування показує частку вакцинованих, майже ідентичну з офіційною статистикою. Водночас фахівці коментують: "На початку нової хвилі захворюваності на COVID-19 рівень вакцинації в Україні є вкрай низьким порівняно з європейськими країнами".

Основними причинами, якими українці пояснюють небажання щепитися, є: твердження про те, що вакцини недостатньо перевірені, тривога через побічні ефекти, "нав'язування вакцинації державою", переконання, що щеплення не захищають від хвороби.

При тім лише 23,4% українців вважає вакцинацію ефективним захистом від коронавірусу. Для порівняння, це приблизно відповідає частці людей, які вважають, що проти коронавірусу є зарадними засоби профілактики, наприклад, прийом вітамінів (22,3%).

Основними ж аргументами на користь вакцинації є бажання працювати у період посилення карантинних обмежень. А вже на другому місці – впевненість у тому, що щеплення захистить.

Загалом респонденти не підтримують запровадження обов’язкової вакцинації для всіх повнолітніх громадян. Такий підхід підтримує трохи більше ніж 23% опитаних, а проти – майже 52%.

Водночас коли йдеться про медичних працівників, то понад половина опитаних все ж виступає за обов’язковість вакцинації для лікарської спільноти. Ще 42% виступають за обов’язкову вакцинацію працівників освіти і 40% – для військовослужбовців та правоохоронців.

Респонденти, які самі хворіли або ймовірно хворіли на COVID-19, частіше виступають за обов’язковість вакцинації. Так, обов’язкову вакцинацію всіх повнолітніх громадян підтримують 31,2% респондентів, які перебули ковід (47,5% – проти), 56% підтримують обов’язкову вакцинацію медиків (26% – проти). 47% також підтримують вакцинацію освітян (32% – проти) і 43% – обов’язкову вакцинацію військових і правоохоронців (33% – проти).

Інформація про опитування. Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології впродовж 14-24 серпня 2021 року. Загалом опитали 2001 респондента за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за статтю, віком, типом поселення та областю проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.