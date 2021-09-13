28 BookForum у Львові пройде у фокусі дорослішання.

У середу, 15 вересня, у Львові розпочнеться 28-ий міжнародний BookForum, події якого відбуватимуться у гібридному форматі: наживо та онлайн. Загалом анонсовано 120 подій, котрі детально розкриватимуть фокусну тему фестивалю «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними», повідомили організатори.

Для підсилення теми обрали також характерний візуальний символ – кубик Рубіка в монохромних кольорах.

«У всьому світі він асоціюється з дорослішанням — пошуком сенсів та прагненням до гармонії. Окрім цього, шість його граней дорівнюють шести фокусним темам фестивалю. Два основні кольори - рожевий та аквамариновий – підкреслюють естетику та лаконічність дизайну, а також символізують перехід від яскравого дитинства до врівноваженої дорослості», – пояснили організатори.

Фокусну дискусію «Гра в дорослішання: як ми зростаємо незалежними» куруватиме літературознавець, перекладач та психоаналітик Юрко Прохасько. Дискутуючи у діалектичному просторі понять «дорослішання» та «гра», учасники зможуть зробити переоцінку «свого»: «свого дому», «свого краю», «своєї справи», «свого світу» і «свого погляду». Відбудуться також дискусії про дорослішання медіа в Україні, філософський контекст дорослішання, освіту та дорослішання тощо.

У межах спеціального відеопроєкту «10 про 10. Спроба канону» українські письменники, літературні критики та інтелектуали розповідатимуть про книжки, що вплинули на незалежність. Курує спецпроєкт письменник, культуролог, лауреат «Книги року» BBC Олександр Михед.

Андрій Бондар – про «Польові дослідження з українського сексу» Оксани Забужко; Олена Галета про «Післячорнобильську бібліотеку» Тамари Гундорової; Ірена Карпа про «Культ» Любка Дереша; Роман Малиновський про «Воццека» Юрія Іздрика; Олеся Островська-Люта про «Амадоку» Софії Андрухович; Євгеній Стасіневич про «Землю Загублених, або Маленькі страшні казки» Катерини Калитко; Тетяна Терен про «НепрОстих» Тараса Прохаська; Ганна Улюра про «Згори вниз» // «Звірослов» Тані Малярчук; Гаська Шиян про «Рекреації» Юрія Андруховича; Володимир Яценко про «Інтернат» Сергія Жадана. Аудиторії готують яскраву та динамічну розповідь про найячкравіші сторінки новітньої української літератури.

У межах Форуму буде презентовано чотири збірки сучасних поетів Європи. Це поезія Адама Горовіца (Велика Британія) та Йоланди Бом Рамірес (Швеції) у перекладах Гаськи Шиян, поезія Ренати Айцінґер (Австрія) у перекладі Ірини Зробок та Аґди Баві Пейна (Словаччина) у перекладі Геника Бєлякова. Усі поети братимуть участь у подіях фестивалю особисто.

Почути їх можна буде під час «Ночі поезії та музики non-stop» у суботу, 18 вересня. Також виступатимуть гурти Zapaska, BRAT, «Хамерман Знищує Віруси», проєкт «Пришестя», «Пиріг і Батіг».

Почесною гостею 28-го BookForum форуму стане польська письменниця українського походження, есеїстка, сценаристка та поетеса Ольга Токарчук. Це – вперше в історії незалежної України нобелівська лауреатка братиме участь в українському літературному фестивалі.

«Токарчук ніколи не розглядає реальність як щось стабільне чи вічне. Вона конструює свої романи в напрузі між культурними протилежностями; природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, дім проти відчуження», – йдеться в рішенні Нобелівського комітету.

Українською мовою книги Ольги Токарчук виходять у видавництві «Темпора» та «Урбіно»: «Бігуни», та «Книги Якова» в перекладі Остапа Сливинського, збірка «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука, а «Веди свій плуг понад кістками мертвих» у перекладі Божени Антоняк.

«Її герої – це люди, які однією ногою стоять у нашому звичайному світі, до якого ми всі звикли, а іншою – у світі фантазій, ностальгії, прихованих бажань», – говорить Остап Сливинський, перекладач текстів Ольги Токарчук.

Під час 28-ого BookForum відбудеться зустріч з Едіт Івою Еґер – видатною психотерапевкою, авторкою світового бестселеру «Вибір», яка пережила Голокост у концтаборі.

«Чимало з нас застрягли у своїй травмі та тузі без можливості жити на повну. Саме це ми можемо змінити», – пише у «Виборі» письменниця. Як це зробити, як відкритися світові, як не боятися пробувати нове? Про це говоритимуть Едіт Іва Еґер та письменниця Вікторія Амеліна під час зустрічі в межах Літературної програми 28 BookForum.

Ще один почесний гість – володар нагороди за найкращий сценарій на 58-му Каннському кінофестивалі Ґільєрмо Арр’яга - також завітає до Львову вперше. Фільми за його сценаріями здобули премію BAFTA та номіновані на «Оскар». Ґільєрмо Арр’яга представлятиме на 28му BookForum сучасних авторів латиноамериканської літератури. Ближче знайомство із нею стало частиною відповідного спецпроекту, який підтримують посольство Аргентини, Мексики, Бразилії.

Ознайомитися з детальною програмою 28-ого міжнародного BookForum можна за посиланням. Усі події фестивалю проходитимуть безкоштовно, а онлайн-трансляції можна буде переглянути на сайті bookforum.ua.

Фото bookforum.ua, litakcent.com