Республіканці в Конґресі ініціювали розслідування виведення військ з Афганістану.

Вони закидають Байдену, що той  «приховує правду».

 

 

Фракція Республіканської партії в Палаті представників Конґресу США ініціювала початок розслідування обставин виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року. Про це повідомив телеканал CNN. Майкл Маккол (Michael McCaul), голова парламентського Комітету зі закордонних справ запросив в американського держсекретаря Ентоні Блінкена дані, пов'язані з виходом з Афганістану.

 

Маккол вимагає від американського зовнішньополітичного відомства досить обширний пакет документів: від прогнозів розвідки до даних про перемовини з рухом «Талібан». Він заявив, що адміністрація Байдена «продовжує приховувати інформацію, пов'язану з відступом». «Це абсурдно та ганебно», – нарікав Маккол.

 

Причому конґресмен виставив дедлайн – до 26 січня. Він пообіцяв, що у разі подальшого недотримання адміністрацією президента правил і термінів, «Комітет використовує всі повноваження, які є у нього, щоб забезпечити виконання цих вимог... у тому числі примусовим шляхом». Зокрема Маккол пригрозив звернутися до суду.

 

У Держдепартаменті США одразу не прокоментували запит республіканців. Однак там наголосили, що з моменту відступу з Афганістану провели понад 150 брифінгів для членів Конґресу.

 

Нагадаємо, що виведення американських військ з Афганістану, де США за 20 років втратили вбитими близько 2500 військовослужбовців, викликало хвилю критики всередині країни. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі (Mark Milley) назвав те, що сталося «стратегічним провалом». Водночас шеф Пентаґону Ллойд Остін визнав, що було здійснено «поважні прорахунки». «Той факт, що афганська армія, яку навчали ми і наші партнери, просто розчинилася і в деяких випадках здавалася без жодного пострілу, нас усіх здивував», – заявив глава американського військового відомства. За його словами, США недооцінили масштаби корупції у керівництві афганських збройних сил.

 

Водночас варто зауважити, що рішення вивести американські війська з Афганістану ухвалив ще Дональд Трамп під час свого президентства. У вересні 2020 року в Катарі тодішній афганський уряд за посередництвом США домовився з «Талібаном» про порядок «відновлення миру» в країні.

14.01.2023

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