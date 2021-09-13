Президент Болгарії розпустить парламент і призначить технічний уряд.

Треті за цей рік парламентські вибори відбудуться 14 листопада разом із виборами президента.

 

 

У четвер, 16 вересня, президент Болгарії Румен Радев розпустить парламент – Національні збори. Про це в понеділок, 13 вересня, написала газета Dnes із покликом на повідомлення пресслужби глави держави.

 

«У четвер, 16 вересня, відповідно до своїх повноважень, визначених конституцією, глава держави Румен Радев призначить технічний уряд і розпустить Національні збори», – йдеться в повідомленні.

 

У суботу, 11 вересня, президент повідомив, що дострокові вибори в парламент Болгарії пройдуть 14 листопада разом із виборами президента. «Я розпущу парламент якомога швидше і призначу подвійні вибори. Таким чином ми зекономимо гроші і, що більш важливо, час», ­– заявив Радев. Це будуть вже треті парламентські вибори за поточний рік.

 

Річ у тім, що у внутрішній політиці Болгарії склалася патова ситуація. За підсумками двох попередніх парламентських виборів, які пройшли 4 квітня і 11 липня, партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) колишнього прем'єра Бойко Борисова, Болгарська соціалістична партія (спадкоємиця компартії) і три популістські політичні об'єднання не змогли знайти партнерів для життєздатної урядової коаліції.

 

Відтак з травня 2021 року при владі в Софії перебуває перехідний уряд, призначений президентом. А робота Національних зборів останнього, 46 скликання, протривала рекордно коротко – лише 55 днів.

13.09.2021

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