Євроунія продовжила санкції проти осіб, причетних до анексії Криму.

 

Рада Європейського союзу продовжила дію індивідуальних санкції проти Росії через "незаконну анексії Криму" до 15 березня 2022 року.

 

 

Про це йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

 

Санкції, застосовані "за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", продовжено ще на шість місяців. І вони, зокрема, передбачають заборону на в’їзд до ЄС, заморожування активів і заборону на надання будь-яких економічних ресурсів з боку фізичних та юридичних осіб.

 

Обмежувальні заходи застосовуються до 177 фізичних і 48 юридичних осіб.

 

У червні ЄС офіційно продовжив на пів року – до 31 січня 2021 року – дію економічних санкцій, пов’язаних з банківським, фінансовим і енергетичним секторами Росії. Також було продовжено заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в анексований Крим та імпортувати товари звідти до 23 червня 2021 року.

 

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську окупацію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.

 

10.09.2021

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