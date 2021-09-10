Сенат Польщі заблокував суперечливі зміни до закону про медіа.

Вступ змін у силу може, наприклад, призвести до втрати ліцензії телеканалами групи TVN.

Польський Сенат (верхня палата Національної асамблеї – двопалатного парламенту) в четвер, дев’ятого вересня, відхилила суперечливі зміни до закону про телебачення і радіомовлення, проєкт якого внесла правляча консервативна партія «Право і справедливість». Про це повідомило Polskie Radio24.

Проти цього документа проголосувало 53 сенатори, на його підтримку висловилося 37 членів верхньої палати парламенту, троє утрималися. У складі Сенату налічується 100 депутатів, причому більшість в ньому належить опозиційним партіям.

Незважаючи на спротив Сенату, зміни до закону ще можуть бути ухвалені. Для цього проєкту треба ще раз пройти через голосування Сейму – нижньої палати парламенту. Вперше Сейм схвалив документ ще 11 серпня, тоді за нього проголосували 228 депутатів, 216 були проти, ще десятеро утрималися.

Відповідно до поправок, «ліцензія на трансляцію радіо- і телепрогам може бути надана іноземній особі, чиє місцезнаходження або постійне місце проживання міститься в державі-члені Європейського економічного простору за умови, що така іноземна особа не залежить від іншої іноземної особи, чиє місцезнаходження або постійне місце проживання міститься в країні, яка не є державою-членом Європейського економічного простору».

Після вступу закону в силу ліцензію на мовлення в Польщі можуть, наприклад, втратити телеканали групи TVN. Її власником є американський концерн Discovery, а управління телекомпанією здійснюється через компанію Polish Television Holding BV, зареєстровану в Нідерландах. До групи TVN входять 14 телеканалів, включно з новинним TVN24, який часто критикує діяльність чинного польського уряду.