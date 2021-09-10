Моравецький запропонував Шмигалю спільне дослідження останків жертв НКВС в Одесі.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що польські експерти можуть долучитися до українських у рамках дослідження останків у місці виявлення масових захоронень жертв НКВС в Одесі.

Про це Моравецький сказав під час спільної пресової конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у межах Економічного форуму у польському Карпачі, передає "Укрінформ".

"Нещодавно виявлено захоронення під Одесою, де НКВС, совєтські комуністи, вбивали українців і поляків та людей інших національностей. Там ми можемо дуже швидко спільно розпочати роботу", – зазначив Моравецький.

Він додав, що у польсько-українських відносинах є складні питання, які мають бути з'ясовані.

На переконання керівника польського уряду, Україна має дозволити ексгумації польських жертв на території країни, а також з'ясувати усі спірні питання, що стосуються Волинської трагедії.

Моравецький також повідомив: Польща зацікавлена у видобутку газу в Західній Україні.

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії", – зазначив Моравецький.

Він підкреслив, що нещодавнє рішення суду ЄС не дозволило "Газпрому" монополізувати експлуатацію газопроводу OPAL.

З його слів, це допоможе спільно опрацювати механізми підтримання стратегії Польщі як газового хабу.

Моравецький заявив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, засуджує агресивні дії РФ в Україні та вітає започаткування "Кримської платформи".

Керівник уряду Польщі повідомив, що під час зустрічі з українським колегою було детально обговорено ситуацію в Білорусі та на польсько-білоруському кордоні.

Зі слів прем'єра РП, Варшава хоче розвивати партнерство з Україною у багатьох сферах, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні, транскордонну співпрацю, економічне співробітництво.

Шмигаль і Моравецький також висловилися категорично проти завершення будівництва проєкту "Північний потік-2", який несе загрозу безпеці не лише України та Польщі, а й всього європейського континенту.

Голова українського уряду підкреслив актуальність питання інтеграції до ENTSO-E, що передбачено угодою про Асоціацію між Україною та ЄС і підкреслив важливість політичної та технічної підтримки Польщі.

"Впевнений, Польща розуміє та підтримує наше прагнення приєднатись до європейської енергосистеми як на тлі гібридної агресії Російської Федерації, так і в контексті перспективи членства України в ЄС", – зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль запросив колегу відвідати Україну, а також запропонував провести найближчим часом саміт Люблінського трикутника на рівні керівників урядів України, Польщі і Литви.

"Нових якісних форм співпраці набуває Люблінський трикутник. Я запропонував провести найближчим часом зустріч глав урядів країн Люблінського трикутника, щоб вивести нашу тристоронню співпрацю на новий рівень", – заявив Шмигаль.

Він також наголосив про бажання України стати "невід'ємною частиною Тримор'я", яка на сьогодні об'єднує лише країни ЄС.

"Країни-члени ініціативи вже неодноразово підкреслювали перспективи такої співпраці. Я вважаю, що цей формат допоможе зблизити наші економіки і покращити наші відносини", – вважає Шмигаль.