Католицька парафія просить передати їй костел Святого Миколая у Києві.

Римсько-католицька парафія святого Миколая в Києві звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням посприяти у передачі костелу Святого Миколая в управління релігійній громаді.

Про це сказав очільник Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький під час пресової конференції на порозі костелу, повідомляє "Укрінформ".

"Шановний пане Президенте, звертаюся до вас як правлячий єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви від імені вірних парафії Святого Миколая, які висловлюють глибоке занепокоєння та стурбованість ситуацією, що склалася після пожежі 3 вересня 2021 року у храмі Святого Миколая. Протягом майже 30 років парафіяни зверталися з численними запитами, зверненнями, скаргами щодо повернення костелу своїй парафії. Однак бездіяльність у передачі будівлі призводить до непоправних наслідків", – сказав Кривицький.

Він нагадав, що костел Святого Миколая ділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів та парафія Святого Миколая для проведення богослужінь. Згодом планувалося реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Зі слів Кривицького, католицька спільнота в Україні з розумінням ставиться до потреб Національного будинку органної та камерної музики і погодилась, що перенесення органу і творчих колективів до інших культурних закладів є складним процесом, однак після пожежі костел перебуває в аварійному стані і не надається в користування як представникам Будинку органної музики, так і парафії.

"Храм створений для того, щоб єднати з Богом та один з одним. Допоможіть нам, просимо, щоб храм Святого Миколая виконував місію, задля якої був побудований на початку минулого століття. Тоді, як і тепер, храми та пасторська робота в них відіграють велику роль для українського суспільства", – сказав Кривицький.

Очільник дієцезії зазначив, що затягування процедури повернення викликає дедалі більший резонанс у суспільстві, як і протистояння різних гілок влади.

Пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1 і 2 поверсі органного залу і поширилася на покрівлю. О 23:26 вогонь був ліквідований; постраждалих немає.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та інструмент.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.