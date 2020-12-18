Цей "Католицизм" буде українською

З 25 по 29 грудня у Львові відбудеться премʼєра українськомовної версії фільму “Католицизм”, автором і натхненником якого є один з найхаризматичніших проповідників у сучасній Католицькій Церкві - єпископ Роберт Баррон. Фільм демонструватимуть у “Кінопалаці "Копернік”, що на вул. Коперника, 9, о 15:10. В рамках показу глядачі мають унікальну нагоду побачити дві серії з циклу на широкому екрані.

“Єпископ Голлівуду” - так часто називають Роберта Баррона, тому що він є єпископом-помічником архидієцезії Лос-Анджелеса, вікарієм душпастирського округу Санта Барбара. Як відомий коментатор сучасної культури, проникливий мислитель і науковець, єпископ Баррон виступає не лише в університетських аудиторіях та церковних залах. Його лекції відбувались у Бібліотеці Конгресу США та у штаб-квартирах Google, Facebook та Amazon.

Десятисерійний фільм “Католицизм” є прикладом блискучої роботи кінематографістів та продюсера Майка Леонарда, багатолітнього співробітника щоденного ранкового розмовного телешоу “The Today Show”, американської телевізійної компанії NBC. Зйомки відбувались у 50-ти локаціях у 15-ти країнах світу. Споглядаючи шедеври культури і мистецтва разом з ведучим єп. Барроном, глядачі мають нагоду пізнавати істину, добро і красу католицької віри, мандруючи від історичних місць священної землі Ізраїлю до живого серця Уґанди, від славних святинь Європи до вулиць Мехіко, Калькутти та Нью-Йорка. Усе разом – відеоряд, музика, тексти – дають глядачеві змогу подивитися на звичні речі у новому ракурсі та по-новому відкрити для себе глибину і красу християнської віри.

с.Климентія Луків

За словами координаторки проєкту “Католицизм” в Україні с. Климентії Луків, до створення українськомовної версії серіалу було задіяно найкращих вітчизняних фахівців: “перекладачем перших трьох серій був Олекса Негребецький – метр українського дубляжу, відомий зі своїх перекладів фільму “Альф”, мультика “Тачки” та багатьох інших кінострічок і мультфільмів. Решту серій переклав Роман Дяченко, серед перекладацького доробку якого - “Гобіт”, “Пірати Карибського моря”, “Історія іграшок” та ін.”.

“Український дубляж – це понад 20 командних зустрічей, години і години скрупульозної праці над кожним словом, звуком, жестом. Пошук співзвучності, ловлення глибини сенсів і наголосів… Українською єпископ Баррон говорить голосом Юрія Кудрявця. У його голосі, його інтонаціях, відтінках акумульовано енергетику всієї команди”, – ділиться своїми враженнями літературна редакторка проєкту Мирослава Прихода, доцент кафедри видавничої справи і редагування Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка.

Нагадаємо, що у червні 2020 року в Україні відбулась презентація книжки єпископа Роберта Баррона “Католицизм. Мандрівка до серця віри”, яка також є частиною проєкту "Католицизм”. А наприкінці 2020 року український глядач отримає можливість придбати флеш-носії з українськомовною версією серіалу «Католицизм» за мотивами якого й постала ця книга.