Львівський митрополит РКЦ Мечислав Мокшицький привітав вірян з Різдвом Христовим.

Сьогодні, 25 грудня, католицька, більшість протестантських і кілька помісних православних Церков святкують Різдво Христове. Увечері 24 грудня римо-католицьких храмах України, зокрема у Латинській катедрі у Львові, відбулися урочисті богослужіння. Львівський митрополит Мечислав Мокшицький привітав вірян з величним святом.

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«Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки» – такі слова, Дорогі Брати і Сестри, читаємо у Посланні до Євреїв (Євр 1,1-2).

Ці «останні дні» – це омріяний багатьма поколіннями Вибраного Народу час приходу Месії, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. У Ньому «об’явилася Божа благодать, що спасає всіх людей» (Тт 2, 11).

Ми, християни, згадуємо цю доленосну для кожної людини подію, святкуючи з великою радістю Христове Різдво. Радіємо і, захоплюючись Божою любов’ю і добротою до нас, споглядаємо Новонароджене Дитя, Його Матір Марію, Його земного Опікуна – Святого Йосифа. Радіємо так, як пастирі, які побачили ангельські хори, що прославляли Божу велич і звіщали людям доброї волі мир і Боже благословіння», – звернувся до вірян митрополит Мечислав Мокшицький.

У традиційному різдвяному привітанні зазначено: «Улюблені у Христі! З нагоди Різдвяних Свят прийміть мої щирі вітання і побажання. Нехай Всевишній, Преславний Бог, який прийшов у світ як мале Дитятко, розсіває темряву наших сердець. Нехай дасть нам істинну віру, міцну надію, безмежну любов, щоб ми вміли розпізнавати і виконувати Його святу і безпомилкову волю».

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«Бажаю благословенних і радісних Різдвяних Свят та щедрого в благодать, здоров´я та душевний спокій Нового 2021 Року. Бажаю мирного неба над нашою країною, якнайшвидшого закінчення пандемії і сповнених любові та Божої благодаті спокійних днів у наших родинах», – додав митрополит.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Увечері напередодні, 24 грудня, у Латинському катедральному соборі у Львові відбулася урочиста різдвяна меса «Пастирка». Пастирику відправляють на спомин про святу ніч божого народження, коли здивовані пастушки прибігли до стаєнки і побачили там свого Спасителя. Таким чином у надвечір'я Різдва кожен римо-католицький храм символічно перетворюється на духовний Вифлеєм. Очолив богослужіння митрополит і архиєпископ Львівський РКЦ Мечислав у співслужінні з єпископами та отцями. До спільної святкової молитви долучилися віряни та монаші згромадження.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Із вітаннями до містян звернулися також міські голови Львова, Тернополя, Івано-Франківська.

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«Давайте шукати більше спільного між нами, світом і світлом. Бог дав нам шанс жити і радіти життю, тож тримаймося купи і цінуймо кожну мить, Христос народився!», – зазначив у привітанні міський голова Львова Андрій Садовий.

До привітань долучився міський голова Тернополя Сергій Надал: «З Різдвом Христовим! Зі Світлим Днем Різдва Христового вітаю вірян, котрі відзначають це величне свято за григоріанським календарем! Нехай ці зимові свята, як і всі наступні дні прийдешнього року, будуть щедрими на любов і добро, взаєморозуміння і повагу, а Різдвяна Зоря запалить у ваших серцях вогонь віри, надії і впевненості у здійсенні найзаповітніших бажань. Зичу міцного здоров'я, добробуту, сімейного затишку та щасливої долі вам і вашим родинам! Щасливих Різдвяних свят! Христос Народився!».

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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків взяв участь у святковому богослужінні. У своєму вітанні він зазначив: «Кожен у своїй домівці, але як ніколи об'єднані ми великою франківською родиною зустрічаємо Різвдо Христове та Новий 2021 рік. Ми назавжди запам’ятаємо цей рік як рік змін, несподіванок і тривог. Але щоб там не було ми лишилися людьми, підтримували один одного та вірили в краще. І ось зібравшись за різдвяним столом у колі найрідніших, ми дякуємо Богові за те, що маємо злагоду в домівках. Тож нехай кожну нашу оселю осяє Вифлиємська зірка, і так само ясно нехай сяє в наших душах надія та віра. Нехай 2021 рік принесе стабільність та добробут, багато щасливих посмішок та перемог на всіх фронтах, а різдвяні свята зігріють наші серця любов’ю».

До святкування Різдва за григоріанським календарем в Україні долучаються і окремі громади УГКЦ. Зокрема сьогодні Різдвяна Служба божа відбулася у храмі церкви Найсвятішого Серця Христа Чоловіколюбця в Івано-Франківську. Отець Ігор Пелехатий повідомив, що у храмі проходить два різдвяні богослужіння: 25 грудня та 7 січня уже упродовж п'яти років.

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«Служу так на прохання наших людей. Вселенське свято - 25 грудня, бо весь світ святкує. За традицією також дотримуємося нашого юліанського календаря, який відстає на два тижні. Людям дуже подобається, вони вже звикли. Їм радісно, бо ми читаємо послання Папи Франциска, яке він виголошує сьогодні вночі. Одним словом, ми солідаризуємося з усім християнським світом», – зазначив отець.