Ізраїль відкликав свого амбасадора з Польщі.

Це стало наслідком підписання польським президентом закону, який обмежують права євреїв на реституцію забраного у них майна.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав суперечливий закон про реституцію майна євреїв, які постраждали у Другій світовій війні. Про це повідомило Polskie Radio24. Дуда зазначив, що рішення щодо законопроєкту було ухвалене після жвавих і гучних дебатів не тільки в Польщі, а й за кордоном.

«Я переконаний, що з моїм підписом закінчується епоха правового хаосу – епоха реприватизаційних мафій, невизначеності мільйонів поляків і відсутності поваги елементарних прав громадян нашої країни. Бо я вірю в державу, яка дає громадянам захист від несправедливості», – заявив польський президент.

Парламент Польщі наприкінці липня ухвалив поправки до Адміністративного кодексу, згідно з якими через 30 років після винесення адміністративного рішення, в тому числі про право власності на майно, воно не підлягатиме оскарженню. Як відзначають експерти-правники, новий закон може стати перешкодою для спадкоємців польських євреїв, які пережили Голокост, якщо вони розраховували отримати компенсацію за конфісковане нацистами майно.

Дуда заперечив, що закон спрямований проти майнових прав євреїв, які пережили Голокост. «Як людина і президент я не залишуся я байдужим до питань Голокосту і не дозволю зробити історичну пам'ять про трагедію політичним інструментом», – застеріг Дуда.

Тим часом ізраїльське керівництво назвало цей документ «антисемітським і аморальним». Прем'єр-міністр Нафталі Беннет засудив підписання поправок і підкреслив, що Ізраїль не залишиться байдужим до такого кроку, реакція обов'язково буде.

«Це ганебне рішення і ганебне презирство до пам'яті про Голокост. Ізраїль негативно сприймає ухвалення закону, який перешкоджає отриманню євреями компенсації за власність, вкрадену у них під час Голокосту, і шкодує, що Польща вирішила продовжити заподіяння шкоди тим, хто втратив усе», – зазначив Беннет.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід оголосив, що доручив повіреному в справах єврейської держави у Варшаві негайно повернутися додому «для безстрокових консультацій» після підписання польським президентом Анджеєм Дудою поправок до законодавства, що обмежують права уцілілих в Голокості євреїв на реституцію забраного у них майна. Разом з тим він уточнив, що новий амбасадор Ізраїлю в Польщі, який повинен був незабаром відбути до Варшави, на даному етапі до Польщі не поїде.

Польська влада, своєю чергою, має намір симетрично відповісти на дипломатичний демарш Ізраїлю. «МЗС Польщі негативно оцінює дії зовнішньополітичного відомства Ізраїлю і необґрунтоване рішення про зниження рангу дипломатичного представництва у Варшаві. Уряд Республіки Польща вживе відповідних політичних і дипломатичних заходів, враховуючи принцип симетрії в двосторонніх відносинах», – наголошується в заяві польського зовнішньополітичного відомства. При цьому вказується, що «заходи, вжиті Ізраїлем, завдають серйозної шкоди відносинам між двома країнами».