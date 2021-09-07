Разумков скликав позачергову сесію, аби стати "основним союзником" США. Посольство проти.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав позачергове засідання парламенту на 8 вересня. Депутати розглядатимуть на ньому звернення до Конгресу США.

Як повідомила у Facebook прес-секретар голови ВР Ольга Туній, Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів.

На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового.

На порядку денному - проєкт постанови про звернення Верховної Ради до Конгресу щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова висловила депутатам Верховної Ради зауваження через їхній намір звернутись до Конгресу США.

"По-перше, Україна визначилась, що наша мета - членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни, і це записано в нашій Конституції. По-друге, Україна має статус - ми партнер НАТО в рамках Програми розширених можливостей, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої сумісності і розбудови спроможностей", - написала вона у facebook.

"По-третє, США - стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту Президента Зеленського ми тільки що підписали дуже сильну рамкову угоду між Міністерством оборони України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проектів, над якими МО і МЗС вже розпочали роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США - як членів НАТО, так і інших", - додала Маркарова.

Крім того, вона підкреслила, що статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО - це "статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО". "Це точно не про нас", - наголосила Маркарова.

15 червня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що у парламенті зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО, нагадує УНІАН.

Зі слів Гончаренка, статус MNNA не заважатиме Україні йти до НАТО й "слугуватиме важливим сигналом для Росії і світу про наш цивілізаційний вибір". Він також додав, що надання Україні статусу MNNA продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у Східній Європі.

Позачергове засідання могло відбутися ще 18 червня. Втім тоді голова фракції "СН" Давид Арахамія зазначив, що цей проект постанови розглядатиметься вже восени.

"Ми вирішили з Гончаренком відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити", - зазначив депутат.

Арахамія додав, що ця постанова - це "політична заява", яка наразі не є необхідною, проте загалом необхідна для розширення можливостей для України, зокрема, для надання окремих програм військової допомоги. "Восени, якщо буде потреба, будемо голосувати", - сказав він.