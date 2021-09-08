Данія хоче змусити азилянтів працювати.

Біженців залучатимуть до громадських робіт, якщо вони бажають отримувати соціальну допомогу.

Метте Фредеріксен

Данія хоче пов'язати виплату міґрантам державної допомоги з їхнім працевлаштуванням. Як повідомило данське видання Nyheder24, відповідну заяву зробила прем'єрміністерка країни, соціалдемократка Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen). «Ми хочемо запровадити новий робочий підхід, за якого необхідно вносити свій вклад і приносити користь. Якщо міґранти та біженці не зможуть працевлаштуватися на постійній основі, їм доведеться працювати для отримання допомоги», – заявила керівниця уряду.

Як уточнило видання, на початковому етапі нововведення торкнуться тих, хто протягом трьох-чотирьох років отримував державну допомогу, не має певного рівня шкільної освіти і знань данської мови. Для них буде передбачена зайнятість не менше 37 годин на тиждень.

«Може йтися про роботи на пляжі зі збору недопалків або пластику або про допомоги у вирішенні різних завдань на фірмі. Найголовніше для нас – щоб люди виходили з дому», – зазначив міністр зайнятості Данії Петер Гуммельґор (Peter Hummelgaard).

Уряд в Копенгаґені вважає, що такий захід допоможе міґрантам і біженцям в справі інтеграції в данське суспільство. «Занадто довго ми багатьом надавали ведмежу послугу, нічого від них не вимагаючи», - підкреслила Метте Фредеріксен.

Протягом багатьох років Данія проводить досить жорстку міґраційну політику. У червні парламент країни схвалив закон, який стосується прийому біженців і міґрантів, він викликав неоднозначну реакцію в Європейській Унії і структурах ООН. Закон передбачав, що іноземці після подачі заяви про азиль повинні бути перенаправлені в центр прийому біженців, які розташовані за межами ЄУ. Винятки можливі лише в невеликому числі випадків, наприклад за наявності важких захворювань.