Меркель виступила з останньою промовою перед Бундестаґом.

Вона говорила про боротьбу зі зміною клімату, про розвиток «зеленої» енергетики, про протидію тероризму і кіберзлочинності, а також про майбутній уряд.

 

 

Бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель у вівторок, сьомого вересня, виступила на пленарному засіданні Бундестаґу – останньому перед парламентськими виборами. По це повідомила німецька газета Die Zeit. Промова Меркель протривала 14 хвилин. Вона говорила про боротьбу зі зміною клімату, про розвиток «зеленої» енергетики, про протидію тероризму і кіберзлочинності.

 

Німецька лідерка скористалася можливістю вчергове закликати громадян пройти курс вакцинації від коронавіруса. Наприкінці виступу вона підняла тему внутрішньої політики, чим викликала невдоволення опозиції.

 

Меркель підтримала кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) Арміна Лашета. Вона спрогнозувала два варіанти конфігурації майбутнього уряду. «У жодному разі не все одно, хто буде в наступному уряді. Або це буде уряд соціал-демократів і "зелених", який бере до уваги підтримку лівих або як мінімум не відкидає такий розвиток подій, або в уряді може бути ХДС/ХСС з Арміном Лашетом, який на помірних і центристських позиціях поведе нас в майбутнє», – зазначила канцлерка.

 

Парламентські вибори пройдуть у Німеччині 26 вересня. Згідно з Конституцією ФРН, Бундестаґ в новому складі повинен зібратися упродовж 30 днів після голосування. Повноваження глави уряду закінчуються саме з першим засіданням нового парламенту, але лише формально, бо далі канцлер офіційно стає виконувачем обов'язків.

 

Наразі лідерами електоральних симпатій в Німеччині є соціал-демократи на чолі з 63-річним віцеканцлером і міністром фінансів Олафом Шольцом. За СДПН готові проголосувати 25 відсотків німців. ХДС/ХСС користується підтримкою у 20 відсотків електорату. Блок очолює прем’єрміністр Північного Райну-Вестфалії Армін Лашет.  «Спілку-90/Зелені» підтримує 16% німців, котрі мають право голосу. Канцлеркандидаткою від партії виступає Анналєна Бербок, відома своєю непримиренною позицією щодо «Північного потоку-2».

07.09.2021

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