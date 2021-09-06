Нові репресії у Криму: МЗС отримало інформацію про тортури і закликає світ втрутитись.

 

Міністерство закордонних справ України отримало інформацію про те, що російські силові служби застосовують тортури проти кримських татар, заарештованих на хвилі нових репресій у Криму. Офіційний Київ закликає світову спільноту втрутитися.

 

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял

 

"Мої джерела стверджують, що затриманих катують. До них застосовують незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск", – заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

 

В кінці минулого тижня у Криму викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар – Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Виявилося, викраденнями займалися російські спецслужби. 

 

Під час акцій протесту проти репресій росіяни затримали ще пів сотні осіб. Більшість із них відпустили.

 

Джепарова повідомила, що Джеляла звинувачують у диверсії. Саму хвилю репресій заступниця міністра пов'язує із проведенням саміту "Кримської платформи".

 

"За звичним сценарієм фальсифікації справ російським окупантом, 23 серпня, саме в день проведення інавгураційного саміту "Кримської платформи", начебто в Криму відбулося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району (він забезпечував подачу газу чомусь саме до військової частини в Перевальному). "Причетних" чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". За сфабрикованими обвинуваченнями, він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови – диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років", – повідомила Еміне Джепарова.

 

Адвокат Джеляла підтвердив, що проти його підзахисного застосовували насильство. Повідомив про це голова Меджлісу Рефат Чубаров.

 

"За повідомленням адвоката, затриманий ФСБешниками і зниклий невідомо де перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов з моменту затримання і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, з мішком на голові, під жорстким психологічним тиском", – написав Чубаров у Facebook.

 

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала світову спільноту відреагувати на незаконні затримання в окупованому Криму та судилища над громадянами України з боку російських окупантів. "Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на незаконні затримання та судилища над громадянами України в тимчасово окупованому Криму", – заявила омбудсмен.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав звільнити політв'язнів. 

 

"Окупанти у Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника голови Меджлісу. Так Росія реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!" – написав Зеленський у twitter.

 

4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen.

 

Постійне представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у реакції на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла засудило дії російських силовиків у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу".

 

Українські правозахисні організації в спільній заяві зажадали звільнити затриманих на півострові кримських татар.

 

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв'язку з обшуками та затриманнями в Криму 3 і 4 вересня.

 

Наріман Джелял – кримськотатарський політик, викладач, політолог і журналіст. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року і до заборони діяльності Меджлісу після анексії Криму Росією, керівник інформаційно-аналітичного підрозділу.

 

06.09.2021

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