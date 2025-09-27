Паралімпійці з Росії та Білорусі зможуть виступати під державними прапорами.

Міжнародний паралімпійський комітет поновив членство національних комітетів Росії та Білорусі.

 

 

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) у суботу, 27 вересня, зняв часткове призупинення членства Росії та Білорусі, запроваджене у зв'язку з російською збройною аґресією в Україні. Про це повідомив телеканал France24 з покликом на інформацію на офіційному сайті МПК. На генеральній асамблеї організації в Сеулі було ухвалено рішення повернути обидвом національним комітетам повноправне членство в МПК.

 

На голосування, повідомляється на сайті МПК, спочатку було винесено питання про повне усунення російського комітету, а потім про подовження терміну дії часткового усунення. Обидва рази більшість делегатів проголосували проти.

 

В результаті паралімпійці з Росії та Білорусі формально отримали право брати участь у зимових Іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо під національними прапорами. «Це рішення означає, що Національний паралімпійський комітет Білорусі та Національний паралімпійський комітет Росії тепер повертають собі повні права та привілеї членства в МПК», – йдеться у заяві МПК. Однак остаточний допуск залежить від міжнародних федерацій з видів спорту, де спортсмени цих країн досі залишаються усуненими.

 

Таким чином, МПК пішов іншим шляхом, ніж Міжнародний олімпійський комітет. За тиждень до цього МОК підтвердив, що на Олімпійських зимових іграх 2026 року в Італії росіяни та білоруси зможуть виступати лише як нейтральні спортсмени за виконання низки жорстких критеріїв.

 

Обмеження щодо Паралімпійського комітету Росії було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Останні кілька років спортсмени з Росії могли виступати у змаганнях під егідою Міжнародного паралімпійського комітету лише в індивідуальному заліку та нейтральному статусі.

 

Щоб потрапити на Ігри, російські та білоруські паралімпійці мають отримати ліцензії на сезон 2025/26 у міжнародних федераціях з гірських та лижних перегонів, сноуборду, біатлону, парахокею та кьорлінґу на візках. У цих організаціях спортсмени наразі входять до списку відсторонених.

 

27.09.2025

