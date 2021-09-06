У Кременці збудують реабілітаційний центр для дітей і молоді за понад 600 тисяч євро.

У Кременці заклали перший камінь будівництва навчально-реабілітаційного центру для дітей та молоді з інвалідністю. Проєкт «Кордони рівних можливостей», вартістю понад 600 тисяч євро, реалізується в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, повідомив проєктний менеджер Володимир Василевський.



«Це перший в Тернопільській області великий інфраструктурний проєкт за всі роки незалежності. І перший в Україні проєкт з будівництва реабілітаційного центру для дітей та молоді з інвалідністю. Дуже тішить, що до нього прикута така пильна увага представників Євросоюзу», – зазначив він.



У суботу, 4 вересня, старт будівництва реабілітаційного центру, розрахованого на перебування 100 осіб, відвідала консул Республіки Польща Тереза Хрущ та оцінила масштаб проєкту. Попередньо підрядники уже виконали підготовчі роботи, вирили котлован під фундамент та укріпили основи, щоб не допустити обвалів. Очікується, що об’єкт збудують за рік.



«Керівники Кременця та Кременецького району, які теж були на зустрічі, особисто підтвердили зацікавленість в реалізації такого важливого соціального проекту не тільки для нашої області, а для усієї України», – повідомив Володимир Василевський.



Проєктом передбачено не тільки будівництво центру, а й навчання персоналу цього закладу, щоб вже за рік часу понад 100 діток могли мати відповідний рівень догляду та медичної реабілітації.

Фото facebook.com/volodymyr.vasylevsky, facebook.com/reabil.center.kre