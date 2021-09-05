Українська громада в Бєльсько-Бялій збудує православну церкву.

 

Українська громада у польському місті Бєльсько-Бяла вирішила збудувати власну православну церкву. Попередньо, ініціативу вірян підтримала муніципальна влада й запропонувала українцям для вибору декілька ділянок під будівництво.

 

Зустріч українців у Бєльсько-Бялій

 

Про це пише Gazeta Wyborcza.

 

У Бєльсько-Бялій мешкає приблизно 180 тисяч осіб. У місті й околицях леґально працює 11 тисяч іноземців – переважно українців. Декотрі працівники перевезли з України до Польщі цілі свої сім'ї.

 

"Православних у Бєльсько-Бялій є зараз так багато, що вони почали мріяти про будівництво власної церкви. Про таку потребу вони засигналізували на зустрічі з владою міста. Бюро розвитку міста окреслило 10 потенційних локацій – муніципальних, державних і приватних. Розпочався збір коштів на будівництво святині", – пише видання.

 

Костел Святої Трійці

 

До розвитку православної парафії доклалася Римо-католицька Церква. Як зазначає "Ґазета Виборча", бєльсько-живєцька дієцезія зауважила присутність православних. При сприянні дієцезії кілька років тому в одному з костелів розпочали проводити молитовні зустрічі для українських православних. Єпископ Римо-католицької Церкви сконтактувався із настоятелем храму в Сосновці (найближчий до Бєльсько-Бялої, за кількадесят кілометрів) і запропонував здійснювати богослужіння в котромусь із бєльських костелів. Парафіяни вибрали костел Святої Трійці. 

 

Літургії привертають увагу багатьох вірян. Богослужіння відвідують, зокрема, православні білоруси. Греко-католики ж моляться у костелі Царя-Ісуса.

 

04.09.2021

До теми

Поширити
Збруч
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21 | | Наука
Шанс на повернення соціал-демократичної Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи стане наступним німецьким канцлером соціал-демократ Олаф Шольц? Щонайменше його політична сила впевнено йде до перемоги на виборах до Бундестаґу.
03.09.21 | | У світі
Ефект Люцифера
Олексій Паляничка
Страшною у фільмі «Погані дороги» є правда, яка набуває матеріальної форми не десь далеко, а в країні, у якій живемо. У фокусі фільму не стільки війна, скільки сама людина в умовах війни, її темний бік.
02.09.21 | | Штука
Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21 | | Наука
Деукраїнізація Сяніцького повіту
Тарас Радь
9 вересня минає 77 років від часу підписання рішення про виселення українців із Закерзоння, і пів мільйона з них були змушені назавжди покинути рідні домівки
02.09.21 | | Минуле
Поміж сльози і сміх
Уляна Рой
У Львові вже 18 років існує інтеграційний театр «І сміх, і сльози», який є частиною спільноти центру підтримки людей з особливими потребами «Емаус».
01.09.21 | | Штука
Українська енциклопедія брехунів
Юрій Винничук
Маю честь розповісти, яких славетних вигадників мали-сьмо, котрі вартують, щоб їх умістили до всесвітньої енциклопедії Мюнхгавзенів
01.09.21 | | Дискурси
Впоперек України
Юлія ОВСЯНИК  
"Одні бідніші, інші багатші; деякі депресивні, інші розвиваються; подекуди панує довіра і привітність, а десь відчувається пересторога", – Дмитро Димид проїхав на ровері всю країну  
01.09.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.