Українська громада в Бєльсько-Бялій збудує православну церкву.

Українська громада у польському місті Бєльсько-Бяла вирішила збудувати власну православну церкву. Попередньо, ініціативу вірян підтримала муніципальна влада й запропонувала українцям для вибору декілька ділянок під будівництво.

Зустріч українців у Бєльсько-Бялій

Про це пише Gazeta Wyborcza.

У Бєльсько-Бялій мешкає приблизно 180 тисяч осіб. У місті й околицях леґально працює 11 тисяч іноземців – переважно українців. Декотрі працівники перевезли з України до Польщі цілі свої сім'ї.

"Православних у Бєльсько-Бялій є зараз так багато, що вони почали мріяти про будівництво власної церкви. Про таку потребу вони засигналізували на зустрічі з владою міста. Бюро розвитку міста окреслило 10 потенційних локацій – муніципальних, державних і приватних. Розпочався збір коштів на будівництво святині", – пише видання.

Костел Святої Трійці

До розвитку православної парафії доклалася Римо-католицька Церква. Як зазначає "Ґазета Виборча", бєльсько-живєцька дієцезія зауважила присутність православних. При сприянні дієцезії кілька років тому в одному з костелів розпочали проводити молитовні зустрічі для українських православних. Єпископ Римо-католицької Церкви сконтактувався із настоятелем храму в Сосновці (найближчий до Бєльсько-Бялої, за кількадесят кілометрів) і запропонував здійснювати богослужіння в котромусь із бєльських костелів. Парафіяни вибрали костел Святої Трійці.

Літургії привертають увагу багатьох вірян. Богослужіння відвідують, зокрема, православні білоруси. Греко-католики ж моляться у костелі Царя-Ісуса.