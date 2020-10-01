У Польщі під тиском аґентів Росії усунули прокурора, що вів справи на захист українців.

Прокурора Варшавської прокуратури Мацєя Млинарчика, котрий став відомим завдяки розслідуванням проти антиукраїнських сил у Польщі, відсторонили від розслідувань, пов'язаних із дискримінацією та мовою ненависті. Перед відставкою Млинарчик став жертвою довготривалої інформаційної кампанії, котру ініціювали радикальні польські середовища. Частина з них підтримує Росію в конфлікті на Донбасі.

Мацєй Млинарчик

Про відсторонення Млинарчика пише україномовна газета з Польщі "Наше слово". Досудове розслідування у таких справах відтепер вестиме районна прокуратура в Отвоцьку, що під Варшавою.

Оглядачі зазначають: Мацєй Млинарчик був не просто прискіпливим розслідувачем нападок проти українців та України, а й займався системним і послідовним викриттям цілої пропаґандистської мережі, розгорнутої шовіністичними середовищами.

Мацєй Млинарчик – один із тих прокурорів, які, окрім типових справ, займалися також злочинами на національному, релігійному ґрунті тощо. Cкарги щодо таких правопорушень подавало, зокрема, Об’єднання українців у Польщі. Прокурор Млинарчик керував 30 такими справами. Натомість скаргами, поданими вже після 31 серпня, він не займатиметься.

Видання Gazeta Wyborcza відзначає виняткову ефективність прокурора: "У той час, коли інші прокурори (зі 105, які займаються злочинами на ґрунті ненависті) передали до суду в середньому по 3 справи на рік, Мацєй Млинарчик передав 30, і жодного разу не програв".



Газета "Наше слово" зазначає, що Млинарчик був принциповим, однак не суворим. "Якщо обвинувачений публічно вибачався за скоєне, прокурор Млинарчик часто просив суддів скасувати вину або вирок. В інших випадках він вимагав позбавлення волі, але умовного (це означає, що людину не ув’язнюватимуть одразу, але слідкуватимуть за нею і можуть це зробити, якщо вона знову порушить закон), або ж обмеження волі. Одного з обвинувачених, Анджея Л., суд зобов’язав прочитати книгу польського журналіста Вітольда Шабловського «Кулемети і вишні. Історії про добрих людей з Волині»".

Втім, підсудний, котрому веліли читати Шабловського, виявився затятим. Він не визнав провини і стверджував, що слова "сволота", "бандерівці", "паршивці" стосувалися лише "послідовників ідей Степана Бандери". При цім самого прокурора Мацєя Млинарчика підсудний назвав "захисником катів та вбивць".

В інтернеті з’явилося кілька петицій щодо звільнення Млинарчика. Одну з них, під назвою "Звільнити Млинарчика! Петиція проти прокурора, який бореться із правдою про Волинь", опублікували на сайті товариства Roty Marszu Niepodległości. Автори петиції проілюстрували свої вимоги провадженнями проти двох осіб – засудженого на два роки умовно 78-річного уродженця Волині, а також обвинуваченого "кресового" діяча родом зі Станіславівщини. Петиція потрапила до президента Анджея Дуди та генерального прокурора Збіґнєва Зьобри. Одну справу в Млинарчика ще тоді таки забрали.

Автором іще однієї петиції був Анджей Лукавський, представник "Соціального руху порозуміння кресових поколінь" (Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych). Він заявив, що прокурор Млинарчик "розпочав приватну війну проти всіх форм критики України та бандерівської ідеології". Автори петиції називали українські організації Польщі "п'ятою колоною" і навіть вимагали депортації окремих активістів.

17 серпня біля генеральної прокуратури у Варшаві пройшла акція "Зупинити переслідування поляків з боку прокурора Млинарчика". Одним із співорганізаторів був чоловік, визнаний судом винним у кримінальному провадженні, розслідуваному Млинарчиком.

Rota Marszu Niepodległości протестує проти Млинарчика

Українця, котрого польські націоналісти вимагають депортувати із Польщі, звати Ігор Ісаєв. У своїй статті для видання "Наше слово" Ісаєв пише, що Млинарчика відсторонили не просто через низку дошкульних справ, пов'язаних із Україною, а через невдоволення "явних і таємних агентів впливу Кремля у Польщі", обурених глибшими викриттями.

Ісаєв згадує, що минулої осені Млинарчик написав листа до мера міста Ломжа, на території котрого зареєстровано фонд Kompania Kresowa (видавець одіозного порталу Kresy.pl), і попросив вжити заходів щодо цієї організації, оскільки портал безпосередньо пов’язаний зі злочинами на ґрунті ненависті.

"Історія Кресів залишилася лише емблемою порталу Kresy.pl, який нині пропонує інформацію з найрізноманітніших царин життя. Проте в доборі цієї інформації простежується закономірне формування неґативного ставлення до Української держави і народу, а також збіжність із лінією інформаційного агентства російського уряду „Спутнік”, – підкреслював у листі Млинарчик.

Ігор Ісаєв та Петро Тима, голова Об'єднання українців Польщі

Прокурор доповідав, що правоохоронці відстежують коментарі під матеріалами на інтернет-порталі Kresy.pl і виявили там ознаки злочинів. На думку Млинарчика, джерелом агресії може бути "спосіб ведення цього порталу". "Заголовки матеріалів навіть не спрощують зміст, а маніпулюють ним – розраховуючи на виклик миттєвої, гострої та емоційної реакції читачів", – обурювався Млинарчик. У листі йшлося про те, що матеріали порталу були тотожні підбурюванню до злочину.

Сайт Kresy.pl виявився не просто осередком українофобів, а й отримав характеристику "промосковського порталу" від експертів європейської програми CEPA STRATCOM, котра займається вивченням російської інформаційної війни в Європі.

"Якщо припустити, що портал є агентом Кремля, то це був перший ефективний натиск польського держслужбовця на проросійський ресурс у Польщі. Після листа до мера Ломжі коментарів на порталі стало значно менше, а його відвідуваність впала вдвічі. Коли до читачів порталу прийшли перші повістки з прокуратури, ті розгублено питали на форумі порад; проте редакція в одному з коментарів відповіла, що не хоче мати з цим нічого спільного. Хоч спільне було – хоч би в тому, що видавець порталу мусив надати прокуратурі дані користувачів свого форуму, інакше їх не вдалося би встановити". Ігор Ісаєв

Частина обвинувачених, котрі отримали обвинувальні акти за підписом Млинарчика, раніше брали участь у відверто проросійських акціях. Зокрема, у березні перед судом постав Анджей Л., голова "Кресового інформаційного сервісу". Його визнали винним у зневажанні українців ("hołota", "swołocz", "banderowcy", "parchy") і засудили на три роки умовно. Анджей Л. не погоджувався з цим – казав, що провадження ініційовані "за наказом з Києва", а українську владу називав поширеним російським жупелом "київська хунта". Українська громада викрила цього чоловіка: 20 вересня 2014 року під посольством України у Варшаві відбувся пікет на підтримку сепаратистських рухів "ДНР" і "ЛНР", і на відео телеканалу "Россія24" серед нечисленних учасників можна було зауважити саме Анджея Л.

На підтримку Анджея Л. виступив сайт "Новороссія". У матеріалі "Бандерівці контролюють польську прокуратуру?" йшлося про те, що Польща переслідує "літніх людей, які пам’ятають трагічну історію польських Кресів". Бо "саме кресов’яни вловили схожість методів Волинської різанини з геноцидом, до якого вдаються необандерівці в Одесі і на Донбасі".

Серед осіб, котрих притягав до відповідальності Мацєй Млинарчик, були також редактори порталу Wierni Polsce Suwerennej Даріуш К. і Павел З., котрим інкримінують пропагування тоталітарної ідеології. У січні 2016 року вони брали участь у показовому візиті до окупаційної влади Криму, після чого зробили в Польщі про це низку програм. Поїздку "польських журналістів" широко обговорювали російські медії.

"Описане вище хитросплетіння контактів – це лише частина схеми, якою системно зайнявся прокурор Мацєй Млинарчик, – коментує Ігор Ісаєв. – Ознайомлюючись із матеріалами справ, до яких я маю доступ як потерпілий, я побачив послідовність його праці, а також неймовірне чуття щодо проросійських сил у Польщі. Відколи працюю, це перший польський урядовець, який продумано зайнявся боротьбою із такою діяльністю в країні та досягнув результату".

Ісаєв наголошує на тому, що розправу проти Млинарчика розпочали суб’єкти, "які явно чи приховано можуть бути пов’язані з Російською Федерацією". "Це дуже традиційна схема дій Кремля за кордоном: викликати конфлікт під голосними, найчастіше «патріотичними» лозунгами (у цьому випадку – захист правди про Волинський злочин), підштовхнути лавину (тут – гра на антиукраїнських настроях), підсунути теорію змови («українці керують польською прокуратурою»), а далі – спостерігати, як втягнуті у все це люди власними руками знищать проблему (тут – відсторонення Млинарчика від відповідних справ, що сталося, найімовірніше, не без впливу міністра юстиції Збіґнєва Зьобри)", – коментує Ісаєв.

Мацєй Млинарчик вів не лише справи українців, а розслідував прояви ненависті і проти людей інших національностей і віровизнання, в тому числі євреїв, мусульман. Також провадив слідство щодо образи польських публіцисток Марії Пшеломєц (ведуча Studio Wschód у TVP) та Аґнєшки Ромашевської (головної редакторки телеканалу "Белсат").