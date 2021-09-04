Євроунія висунула п'ять умов «Талібану».

Проте визнавати талібів за легітимну владу Афганістану ЄУ все одно поки що не готова.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейської Унії під час зустрічі в словенському Брдо під Любляною 2-3 вересня обговорювали головним чином питання: як вести себе з талібами? Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Головний підсумок зустрічі: поки що ніхто в ЄУ не має наміру визнавати «Талібан». Водночас учасники визнали, що контактувати з талібами таки доведеться.

«Для того, щоб підтримати населення Афганістану, нам доведеться підтримувати контакти з новим урядом в Афганістані. Але це не означає визнання, це будуть лише операційні контакти», – так підсумував дискусію верховний представник ЄУ зі зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції третього вересня .

«В Афганістані нова реальність, подобається це нам чи ні. І у нас зараз немає часу зализувати рани. Євроунія повинна відігравати певну роль, і для цього слід швидко діяти», – заявив, своєю чергою, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas).

За словами Борреля, наскільки активними будуть контакти з новими господарями Афганістану, Євроунія вирішуватиме, виходячи з дій «Талібану» і нового уряду в країні. Для цього міністри закордонних справ країн-членів ЄУ на зустрічі в Словенії розробили п'ять критеріїв.

Перший з них – чи не стане Афганістан знову притулком для міжнародного тероризму і не почнеться його експорт в інші країни. Другий критерій – повага до прав людини, особливо прав жінок, верховенства права і свободи преси. Третій – формування уряду. В ЄУ очікують, що він буде інклюзивним, за участі якомога більшої кількості різних груп афганського суспільства, і формуватиметься шляхом перемовин між політичними силами в Афганістані.

Четвертий критерій – повага талібів до процедур доставки та розподілу гуманітарної допомоги. І, нарешті, п'ятий, – це дотримання талібами зобов'язання дозволити залишити країну іноземним громадянам і афганцям, які бажають це зробити.

«Ми оцінюватимемо їхню поведінку, виходячи з цих п'яти критеріїв. Хтось скаже: Так "Талібан" не буде їх виконувати. Подивимося», – зазначив Боррель. А Гайко Мас нагадав, що останнім часом риторика талібів була поміркованою. «Ніхто не будує ілюзій, що в наступні дні все, що для нас важливо, буде на 100 відсотків виконано», – зазначив німецький міністр і теж закликав дочекатися реальних дій.