У Краматорську відкрили пам'ятник Василеві Стусу.

 

У Краматорську відкрили пам’ятник Василю Стусу. Монумент розташований на території економіко-гуманітарного ліцею №8, який має ім’я Стуса. 

 

 

Як повідомляє міська рада, у церемонії відкриття взяв участь міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

 

"Бажаю й надалі акумулювати історичні пам’ятки, аби підростаюче покоління мало можливість наочно бачити історію власної країни, любити та поважати її", – привітав Гончаренко.

 

Директорка ліцею Вікторія Калініна наголосила, що учням та ученицям закладу важливо пам'ятати, що вони навчаються в установі, котра носить ім'я Василя Стуса. Це обов'язок – бути патріотом нашої країни та справжніми людьми.

 

Монумент складається із кам'яної брили та портрету Стуса, виконаного в металі, із табличкою з рядками: "Людина – це обов'язок, а не титул. Людина – твориться, самонароджується. Для цього в Тебе найкращий час – Творися ж!".

 

Автором монумента є заслужений художник України В'ячеслав Гутиря. Ініціатором і спонсором встановлення пам’ятника є депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко ("Європейська солідарність"). 

 

 

02.09.2021

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