У Львові відбудуться публічні читання книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

У Львові у п’ятницю, 23 жовтня, увечері на площі Ринок перед входом до міської ради відбудуться публічні читання книги журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Уривки знакової книги читатимуть журналісти, літературознавці, громадські активісти.

Фото www.facebook.com/avramchuk

Публічно уривки зачитають, зокрема, український поет та письменник, літературознавець Остап Сливинський, програмна директорка ГО «Форум видавців» Софія Челяк, засновниця онлайн-медіа «Свідомі» Анастасія Бакуліна та голова Освітнього центру з прав людини Володимир Бєглов. Після виступу кожного із запрошених гостей буде декілька хвилин вільного мікрофона, коли невеликий уривок з книги зможе зачитати будь-хто з охочих, повідомили організатори.

Як відомо, у понеділок, 19 жовтня, Дарницький районний суд міста Києва задовольнив позов лідера проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і заборонив видавництву «Vivat» розповсюджувати надрукований тираж книжки «Справа Василя Стуса». Заборона стосується також і автора книги Вахтанга Кіпіані. Відповідно до рішення суду, ні автор, ні видавництво не можуть розповсюджувати і надалі тиражувати книгу, допоки в її тексті не буде усунуто «порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука».

Фото www.facebook.com/RadioSvoboda.Org

«Як журналіст, я бачу, що відбувається черговий наступ на правду. Йдеться про книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», у якій викладені правдиві свідчення про життя Стуса, про судилище над ним і про роль у цьому Віктора Медведчука. Заборона поширювати цю книгу – це боротьба проти правди. Правду знову треба захищати. Далеко не всі люди знають про це, і публічні читання мають привернути увагу громадськості до цієї справи. Такі читання при свічках напередодні уже організовували у Києві під Печерським судом, ми вирішили підтримати ініціативу і провести їх у Львові», – зазначила у коментарі «Z» засновниця молодіжного онлайн-видання «Свідомі» Анастасія Бакуліна.

Організатори обіцяють забезпечити дотримання карантинних вимог під час заходу. Читання відбуватимуться з 19:00 до 21:00, і їхні учасники змінюватимуть одне одного, щоб не допустити зайвого скупчення. Для участі у події потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Також відбудеться трансляція читань на сторінках ГО «Форум видавців» та «Свідомі» у соцмережах.

Зазначимо, згадуване судове рішення може набути законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді. Видавництво Vivat заявило про намір оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

«Цей суд – прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, – не завершена. Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником ми переможемо одразу. Натомість ми не розраховували, що ми настільки недалеко пішли від тих часів, коли відбувався сам суд над Василем Стусом», – йдеться в реакції видавця.

Фото www.facebook.com/avramchuk

Проте упродовж години після оголошення резолютивної частини рішення у цій справі увесь надрукований тираж книги «Справа Василя Стуса» розібрали доостанку. Поки рішення не набуло законної сили, охочі замовляють повну версію книги «Справа Василя Стуса» онлайн. Видавництво Vivat відправило у друк додатковий тираж книги у 15 тисяч примірників. 200 тисяч гривень із продажу цих книг видавництво Vivat перекаже на розвиток видання "Історчна правда", редактором якого є Вахтанг Кіпіані.