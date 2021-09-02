У Червонограді оголосили День жалоби.

 

У Червоноградському районі Львівщини сьогодні, 2 вересня, оголошено День жалоби у зв’язку з похованням військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Романа Задорожного, який загинув на сході України 30 серпня. Про це повідомили у пресслужбі Червоноградської міської ради.

 

 

Траурний кортеж із загиблим героєм у передранковий час прибув до м. Буськ. Люди, вшановуючи подвиг військового, ставали на коліна, повідомив «Буськ онлайн».

 

На знак скорботи за загиблим родом із Добротвору в Червоноградському районі у День жалоби приспустили державні прапори із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у всьому районі, а також обмежили трансляцію розважальних радіопередач.

 

 

У селі Спас о 09:00 ранку за загиблим відправили панахиду у храмі УГКЦ Преображення Господнього. О 10:00 траурна процесія рушила з м. Кам’янка-Бузька до його рідного селища, у Добротвір. Мешканці громади виходили з домівок, щоби вшанувати пам’ять Романа Задорожного та провести в останню путь. У Добротворі провели прощання з героєм та чин похорону на місцевому цвинтарі.

 

 

Нагадаємо, старший солдат, заступник командира бойової машини Роман Задорожний загинув 30 серпня біля м. Попасна Луганської області під час виконання бойового завдання. Під час ворожого обстрілу Роман разом з товаришами почав гасити траву, щоб вогонь не перекинувся на інші позиції. У цей час бойовики здійснили прицільний обстріл з протитанкової керованої ракети. Військовий отримав поранення, несумісні з життям.

 

27-річний військовий був родом із Добротвору, служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові. У нього залишилася мама, сестри та брати.

 

Фото facebook.com/Buskcity, facebook.com/Rada.Chervonograda

02.09.2021

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