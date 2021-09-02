Керівництво ЄУ знову піднімає питання про європейcькі збройні сили.

Потребу в них засвідчили останні події в Афганістані після виводу американського контингенту з країни.

Європейська Унія повинна створити власні сили швидкого реагування, готові до дій на світовій арені. Про це заявив у четвер, другого вересня, голова Військового комітету ЄУ генерал Роберт Бріґер (Robert Brieger) після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони спільноти. Зустріч проходить у Любляні – столиці Словенії, яка до кінця року головує в Раді Євроунії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Ситуація в Афганістані, Лівії, Близькому Сході і Сахелі показує, що зараз прийшов час щось робити, починаючи зі створення сил швидкого реагування ЄУ, які продемонструють здатність Унії діяти як глобальний стратегічний партнер. Коли, якщо не зараз? Згодом буде запізно», – заявив генерал.

Позицію Бріґера підтримав і високий представник ЄУ з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. «Потреба Євроунії в створенні власної оборонної системи стала очевидною після ситуації з виведенням американських військ з Афганістану», – зазначив він під час зустрічі в Любляні.

Боррель підкреслив, що «історичні події в Афганістані підштовхнули розробку європейської концепції з безпеки під назвою "Стратегічний компас ЄУ", фінальний проєкт якої буде представлений в жовтні-листопаді».

Негативно щодо ідеї створення сил швидкого реагування ЄУ на зустрічі в Любляні виступила лише Швеція. Швецький міністр оборони Петер Гультквіст (Peter Hultqvist) виступив проти розриву військового зв’язку зі Сполученими Штатами. «Цей зв'язок [зі США] повинен зберігатися, оскільки він дуже важливий в балансі в нашій частині земної кулі. На відміну від Борреля, я вважаю за краще зосередитися на інших речах, які з точки зору реальної політики мають більше значення», – наголосив міністр.

Дискусія про створення власних військових формувань ЄУ, підпорядкованих інституціям спільноти і незалежних від США, ведеться понад 70 років. Зараз розглядається програма «Стратегічний компас ЄУ». Досі ці плани жодного разу не були доведені до практичної реалізації, оскільки їх блокували провідні союзники США в складі Євроунії, передовсім Велика Британія, яка вже не є членом ЄУ.