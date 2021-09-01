Кулеба нагадав Лаврову, що в 998-му охрестили не Московію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав голові МЗС Росії, що в час хрещення Київської Русі поруч існувало інакше державне утворення – Московія. Кулеба обурився спробами поцупити історію.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у twitter, коментуючи свіжу заяву Лаврова на тему Дня державності України (саме в День хрещення Русі) та "нерозумної" русофобії.

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До XVIII століття його держава мала одну назву: Московія. У XX столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а і пропаганда – найбрудніші у світі", – написав міністр закордонних справ України.

Лавров раніше заявив, що його шокують висловлювання українських посадовців.

"Українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їх споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом, це не від великого розуму", – сказав Лавров.