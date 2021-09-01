РБ ООН схвалила резолюцію щодо Афганістану.

Документ не підтримали лише Москва і Пекін.

 

 

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію зі закликом до талібів дотримуватися прав людини і забезпечити вільний виїзд громадян з країни. Її підтримали 13 країн з 15-и, Росія і Китай утрималися. Новину про це Організація Об’єднаних Націй оприлюднила на своєму офіційному сайті. Документ запропонували до розгляду Сполучені Штати, Велика Британія і Франція.

 

Москва пояснила свою позицію тим, що в документі не згадано її «принципової стурбованості», наприклад, необхідність боротися з «Ісламським державою». Крім цього постійний представник РФ в ООН Василь Небензя дав зрозуміти, що «свобода пересування афганців не таке вже й благо». Російський дипломат висловив побоювання, що в умовах «витоку мізків» Афганістан може не досягти «цілей сталого розвитку». Окрім того, росіянин нарікав, що не було враховано пропозицію включити в документ «констатацію згубного впливу заморозки афганських фінансових активів» на країну. Постійний представник КНР в ООН Ген Шуан, своєю чергою, зазначив, що Пекін і Москва представили «важливі й розумні поправки», але вони не були враховані.

 

Резолюція Радбезу ООН закликає «Талібан» дозволити «безпечний, надійний і упорядкований виїзд з Афганістану афганців і всіх іноземних громадян». Власне, 28 серпня таліби вже пообіцяли, що афганці в будь-який час зможуть залишати країну як повітряним шляхом, так і сушею. Але документ ставить за мету підкреслити: РБ ООН очікує виконання цієї обіцянки. В ООН також закликали талібів дотримуватися прав людини і дозволити доступ в країну гуманітарним організаціям.

 

Відзначимо, що розроблена Лондоном, Вашінґтоном і Парижем резолюція була винесена на голосування в уже пом'якшеному вигляді. У ній, зокрема, була відсутня ідея про створення в Кабулі «безпечної зони» під контролем ООН для залагодження захисту гуманітарних операцій. Про те, що проєкт резолюції мав на увазі визначення меж цієї зони, напередодні розповів президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю французькій газеті Le Journal du Dimanche. Однак категорично проти цієї ідеї висловилися самі таліби, зазначивши, що в ініціативі «немає необхідності» і «Афганістан – незалежна країна».

01.09.2021

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