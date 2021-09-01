Міністр оборони США запевнив Зеленського, що Україна матиме американську підтримку.

Міністр оборони США Ллойд Остін запевнив Президента Володимира Зеленського, що Україна може розраховувати на підтримку з боку Сполучених Штатів Америки у боротьбі з російською агресією.

Про це він сказав під час зустрічі зі Зеленським у Пентагоні, передає "Укрінформ".

З його слів, Штати продовжать допомагати України в її євроатлантичних прагненнях.

Зеленський натомість висловив співчуття американській стороні у зв’язку із загибеллю військових в Афганістані. Він зауважив, що українські військові були поруч з "вашими хлопцями" в Афганістані, допомагали зберегти життя тисяч людей. Президент України зазначив, що відразу після його прибуття у США американський та український прапори були приспущені на честь загиблих героїв в Афганістані.

"Ми прекрасно розуміємо це, – сказав він, – бо теж втрачаємо військових на сході України, де восьмий рік іде війна і де Україна захищає свій суверенітет та незалежність".

Зеленський висловив задоволення тим, що Сполучені Штати "однозначно" підтримують Україну, й подякував міністрові оборони за підтримку й за те, що США "визнають суб’єкт цієї війни". Він також висловив вдячність за збільшення військової допомоги з боку США і за реабілітаційну підтримку поранених на сході. Президент відзначив, що угоди, підписані між міністерствами оборони, – це крок уперед у відносинах між країнами.

"Зараз складно говорити, наскільки історичними будуть ці документи і наскільки вони виводять відносини на новий рівень, – сказав він, – але я точно дуже цього хочу".

У Пентагоні міністр оборони США та міністр оборони України Андрій Таран підписали два документи: міжурядову Угоду про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки та рамкову Угоду між міністерствами щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

"Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії РФ", – прокоментував Зеленський після церемонії підписання угод.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони України, підписання Угоди про проєкти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки стало результатом поглиблення співпраці між обома країнами за науково-технічним та військово-технічним напрямами. Завдяки угоді розбудовуються міжнародно-правові основи для укладання контрактів із реалізації спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в оборонній сфері. Створюються умови для впровадження передових оборонних технологій, започаткування проєктів у сфері модернізації озброєння та військової техніки із залученням інвестицій американської сторони.

Крім того, положення угоди дозволяють реалізовувати заходи з проведення тестувань озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт, перевірки результатів та оцінки їх ефективності з використанням обладнання та технологій, відсутніх в Україні. А українські науково-дослідні установи зможуть залучатися до виконання проєктів американської сторони.

Передбачається й просування продукції та послуг обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн – членів НАТО.