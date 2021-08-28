США ліквідували організатора терактів на кабульському летовищі.

Опеацію проти бойовика «Ісламської держави – Хорасан» було проведено за допомогою бойового дрона.

 

 

Американські військовики під час дистанційної спецоперації знищили бойовика терористичного угруповання «Ісламська держава – Хорасан», який займався організацією бомбових замахів біля кабульського летовища 26 серпня. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву речника Центрального командування ВС США капітана Вільяма Урбана (William Urban).

 

Згідно з відомостями Урбана, удар було здійснено за допомогою безпілотного літального апарату. «Безпілотний авіаудар було вчинено в афганській провінції Нангархар. За попередніми даними, ми ліквідували ціль. Нам вдалося уникнути жертв серед цивільного населення», – розповів Вільям Урбан. За його словами, безпілотник Reaper був запущений з Близького Сходу. Авіаудар було здійснено, коли бойовик перебував у машині з іншим членами угруповання.

 

Раніше угрупування «Ісламська держава – Хорасан» взяло на себе відповідальність за напад, скоєний терористом-смертником біля летовища Кабула в четвер, 26 серпня, внаслідок якого, за останніми даними, загинуло понад 200 осіб, зокрема й 13 американських військовослужбовців. Президент Сполучених Штатів Джо Байден запевнив тоді, що США знайдуть винних і жорстоко їх покарають.

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