Музей Людкевича у Львові запрошує на заключний літній концерт «Юна муза».

Найближчого вівторка, 31 серпня, в саду музею Станіслава Людкевича у Львові відбудеться заключний концерт класичної музки циклу «Юна муза». Слухачі почують молоду піаністку Оксану Стечишин, повідомили у музеї.

 

 

Другий рік поспіль Меморіальний музей Станіслава Людкевича проводить активну музично-концертну діяльність, залучаючи територію саду музею. Минулорічний проект «Музика з вікна» припав до душі відвідувачам своєю оригінальністю і несподіваними рішеннями – музиканти виконували концерти в середині музею, а глядачі розміщувались в саду. Такий формат отримав своє продовження цьогоріч в проекті «Юна муза».

 

 

«Ми вирішили продовжувати справу Станіслава Людкевича, котрий усе життя всіляко допомагав і підтримував молоді таланти, а відтак запрошеними виконавцями цього літнього циклу були юні львівські музиканти віком до 25 років», – зазначила артменеджерка музею Марта Кузій.

 

 

За її словами, для музикантів це можливість висловитись і бути почутими, а для глядачів познайомитись із ними і звісно ж послухати красивої музики. Основною вимогою для участі у проєкті було, окрім високого професійного рівня, виконання принаймні одного твору українського композитора. Опісля професійного відбору до концертів запросили 14 «юних муз», серед яких Соломія Лукчкевич, Віталій Дворовий, Назар Стасишин, – поки що мало відомі, проте натхненні та обдаровані музиканти.

 

 

Концерт молодої піаністки Оксани Стечишин, котра недавно виступала із речиталем у Дзеркальній залі Львівської опери, запланований на 18:30 у вівторок, 31 серпня у саду музею Станіслава Людкевича, що на вул. Людкевича, 7. Львів'ян запрошують послухати в її виконанні твори Роберта Шумана, Василя Барвінського та Мирослава Скорика.

 

 

Упродовж літа цикл концертів «Юна муза» відвідало більше сотні глядачів. Восени своє продовження «Музика з вікна» отримає в іншому амплуа - музей Людкевича запрошує стежити за оновленнями на офіційному сайті та сторінках у соцмережах.

 

Фото facebook.com/museumludkevytch

27.08.2021

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