МОЗ передбачає, що в листопаді виникне потреба оголосити локдавн.

У листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки. Тоді можуть запровадити і локдавн.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", – заявив пан Кузін.

Він додав: якщо українці будуть робити щеплення, дотримуватимуться засад соціального дистанціювання, то локдавн можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім його уникнути.

Рішення про картаинні обмеження ухвалюватиме місцева влада. Проте, зі слів пана Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то локдавн по всій країні можуть ввести на національному рівні.

Відповідаючи на питання, який з регіонів "накриє" першим, головний санітарний лікар відповів, що наразі погіршення епідемічної ситуації зафісовано в усіх регіонах. Але поки що найбільше страждають східні і західні області – там фіксують дещо більше хворих, ніж в інших областях.