Довгоочікуване призначення: Послом України при ЄС став Всеволод Ченцов.

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Європейському союзі Всеволода Ченцова.

Про це йдеться в указі №445/2021, оприлюдненому на інтернет-сторінці Офісу Президента.

Всвеволодові Ченцову 47 років. Він народився у Дрогобичі. На дипломатичній службі з 1996 року. За кордоном працював у посольствах України в Туреччині та Польщі, а також у представництві України при Європейському Союзі. Очолював департамент ЄС у МЗС України, був постійним представником України при Організації із заборони хімічної зброї.

Попереднім послом України при ЄС був Микола Точицький. Президент Зеленський звільнив його 6 квітня. Того ж дня керівник держави звільнив Ченцова з посади посла в Нідерландах.

Колишня заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у травні розповіла, що Ченцов є основним претендентом на посаду амбасадора.

"Дуже шкода, що у нас ще немає посла в Європейському Союзі. Ми всі сподівалися, що Всеволод Ченцов стане послом в Європейському Союзі і зможе балансувати якось цей напрямок, але наразі вже два місяці як затримка указу, незважаючи на наявність агреману", - коментувала колишня заступниця голови МЗС в інтерв'ю "Європейській правді".