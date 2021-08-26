Кулеба відреагував на нерви Лаврова через День державності.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав недоречними та історично некоректними коментарі з Росії щодо відзначення Дня української державності 28 липня. Водночас Кулеба запропонував спокійно реаґувати на дратування Москви.

Про це Кулеба заявив на онлайн-брифінгу у четвер, передає "Укрінформ".

"Надзвичайно нервова реакція пролунала і від мого колеги Сергія Лаврова, і взагалі з Росії. Це нормально. Ми маємо ставитися до цього спокійно. Безумовно, я думаю, для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо цього указу Президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними", – сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконанні російських дипломатів.

"Нам не звикати до маніпулятивного ставлення Росії до історії, але наша відповідь на це дуже проста: «Колеги, російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати, тому що ми були на своїй землі тисячу років, тому так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде, і указ Президента України просто зафіксував цей факт, а спроби Москви як історичної периферії називатися центром – не нові. Вони були сотні років тому, але факт залишається фактом. Двох Києвів немає. Один Київ, і це український Київ, і це столиця Української держави, який був з самого початку столицею древньої Руси. Це наша історія, це наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє", – зазначив Кулеба.

24 серпня на урочистому засіданні Верховної Ради до Дня Незалежності Зеленський заявив про внесення до парламенту проєкту закону про визначення вихідним Дня державності України, який відзначатиметься 28 липня – у День хрещення Русі.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що сприймає українську ініціативу про День державності як спробу привласнити собі історію. "Україна нас, мабуть, іще не раз здивує своїми рішеннями. Цими днями було сказано, що вони приватизували День хрещення Русі. Не знаю, може, скоро пан Зеленський вирішить, що Новий рік можна відзначати лише в Україні", – сказав Лавров.