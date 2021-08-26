Львів’янка стала першою бригадною генералкою ЗСУ.

Командувачці Медичних сил Збройних Сил України Тетяні Остащенко присвоїли чергове військове звання вищого офіцерського складу – бригадний генерал. Відповідний указ Президент видав 24 серпня.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні – командувачу Медичних сил Збройних Сил України», – йдеться в указі.

Зазначимо, 30 липня міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про призначення полковника медичної служби, головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил ЗСУ. Вона стала першою жінкою-командувачем у Збройних Силах України.

«Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення, – заявив тоді міністр оборони України. – Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міноборони України. Тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини».

Очільник Міноборони зазначив, що чекає від новопризначеної командувачки наведення ладу у медслужбі, удосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, зменшення корупційних ризиків та синхронізації процесів в усіх складових Медичних сил.

Також, за його словами, наразі жінки становлять майже чверть загальної чисельності Збройних Сил.

За інформацією Міноборони, Тетяна Остащенко народилась у серпні 1974 року у Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила у 1996 році фармацевтичний факультет Львівського державного медичного інституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію.

Проходила військову службу на посадах начальника аптеки військової частини, офіцера військово-медичного управління Західного оперативного командування, начальника відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління Збройних Сил України, начальника відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України, начальника управління медичного постачання Головного військово-медичного управління, Головного інспектора Головної інспекції Міністерства оборони України.

Здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектора оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.

Фото mil.gov.ua, prostir.ua, wz.lviv.ua