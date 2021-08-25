Патріарх Варфоломій завершив п'ятиденний візит до України.

Вселенський Патріарх Варфоломій із делеґацією відбув до Константинополя після п'ятиденного візиту в Україну.

Як повідомила пресова служба Київської митрополії, церемонія прощання відбулася ввечері 24 серпня в аеропорту "Бориспіль".

"Дякую вам за все і нехай Бог благословить усіх!" – сказав на прощання Патріарх.

Натомість ієрархи Православної Церкви України подякували владиці "за надзвичайні дні, емоції та події, які подарував Ваш візит".

Духовенство вражене працездатністю Вселенського патріарха.

"За чотири доби перебування в Україні Патріарх Варфоломій провів 30 заходів – від особистих зустрічей до багатотисячного богослужіння у Святій Софії. Тобто по сім-вісім заходів на день. Його рівень працездатності – вражає", – написав у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.

Громадський діяч, парафіянин ПЦУ Ростислав Мартинюк підсумував візит Варфоломія: "81 рік. 5-денний візит до маловакцинованої країни. Зустрічі, прийоми, літургія у Софії Київській, кожному приватне слово і світлина, якщо наполягаєте. Знову прийом, нагороди, тости, промови. Потім виступ на форумі ветеранів і волонтерів війни з Москвою. Пізно ввечері ще один прийом на 400 осіб. Боже Великий Єдиний – стоячи".

Як писав Z, Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України у п'ятницю ввечері. Владика взяв участь в заходах з нагоди 30-ї річниці Акта проголошення Незалежності, очолив молебень у Софії Київській, вшанував пам'ять жертв Голодомору та загиблих вояків, узяв участь у ветеранському форумі, мав низку зустрічей із громадськістю та кліром.

Це вже третій візит Варфоломія до України. А вперше візит відбувся на запрошення Української держави і автокефальної Православної Церкви України.