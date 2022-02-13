Вселенський патріарх помолився за мир в Україні.

 

У храмі Святого Георгія у Вселенському Патріархаті відбулася літургія та молитва за мир в Україні. В ній узяв участь Патріарх Варфоломій.

 

  

 

Як повідомляє "Укрінформ", Вселенський Патріарх закликав до мирного вирішення ситуації, деескалації, дотримання норм міжнародного права та молитви за мир.

 

"Ми закликаємо всі залучені сторони до продовження діалогу та поваги норм міжнародного права, аби покласти кінець конфлікту та дати можливість всім українцям жити в злагоді. Застосування зброї не є рішенням. Навпаки, воно може лише принести війну і насильство, горе і смерть", – ідеться у зверненні Варфоломія.

 

Його Всесвятість закликав гаряче та всім серцем молитися за мир в Україні.

 

"Усі служителі Церкви, усі представники релігійних традицій, усі, хто має владу, усі люди доброї волі, кожен із нас, повинні закликати до мирного вирішення цієї небезпечної ескалації у заявах та діях, які зловісно нависли над українським народом", – ідеться у зверненні.

 

Як наголосив Вселенський Патріарх Варфоломій, мовчання і байдужість не є виходом, всі повинні докладати зусиль для встановлення та захисту миру.

 

Участь у богослужінні та молитві за мир в Україні взяли українські дипломати, представники дипломатичних установ Польщі, Молдови, Чехії, Румунії, Словаччини, Хорватії, Греції, що діють в Стамбулі, та представники української та кримськотатрської громад, вихованці українських суботніх шкіл.

 

Після літургії та молитви за мир в Україні відбулася зустріч та спілкування з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Українці подякували за підтримку України Його Всесвятістю та наголосили на її важливому значенні для України та українців.

 

Згодом українська та кримськотатарська громади Стамбула провели акцію на підтримку України та проти агресії РФ, доєднавшись до міжнародної та загальнотурецької акції підтримки України.

 

13.02.2022

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