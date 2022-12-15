Вселенський патріарх Варфоломій закинув РПЦ впадання у єресь.

За його словами, патріарх Кірілл і його церква стали інструментом у руках Кремля, зокрема й у агресивній війні проти України.

 

 

Російський патріарх Кірілл і вся РПЦ впали у єресь. Про це заявив у своєму виступі перед учасниками конференції в Абу-Дабі Вселенський патріарх Варфоломій. За його словами, РПЦ стала інструментом у руках Кремля для просування ідеології «русского мира», а сам Кірілл бере активну участь у просуванні цієї ідеології. Відпад РПЦ від християнського світу, як констатував Вселенський патріарх, стає незворотнім. Повідомлення про виступ Вселенського патріарха опубліковано на офіційному сайті Вселенського Патріархату Константинополя.

 

Варфоломій зазначив, що концепція «Москва – Третій Рим» стала основою для агресивного протиставлення Московії-Росії всій решті світу, який, на її переконання, «лежить у злі». Тож Московія запалилася «месіанським» устремлінням увесь цей світ «звільнити». Вселенський патріарх нагадав, що вчення про етнічний принцип організації церкви було засуджено ще 1872 року Константинопольським собором як єресь етнофілетизму. Церква Російської імперії тоді формально погодилася з цим осудом. У наші дні, як підкреслює Варфоломій, стару брехню етнофілетизму доведено в РПЦ до стадії «етнотрайбалізму» – вчення про перевагу (особливу ​​місію) однієї окремо взятої нації над усіма іншими.

 

«Ця ідеологія є інструментом легітимації російського експансіонізму та основою його євразійської стратегії. Зв'язок з минулим етнорасизмом і сьогоденням "русского мира" – очевидна. Віра таким чином стає стрижнем ідеології путінського режиму», – наголосив Вселенський патріарх.

 

Варфоломій вказав на особливу роль РПЦ у аґресивній війні Росії проти України. Кірілл і його церква намагалися подати війну як «священну». Таким чином, за словами Вселенського патріарха, єресь РПЦ призвела до «масового кровопролиття у шаленій спробі знищити найбільшу європейську державу – Україну».

15.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Здійснити місію
Віта Сусак
До 100-ліття Володимира Поповича, невтомного спасителя памʼяті про українських художників на еміграції та їхніх творів
14.12.22 | | Минуле
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22 | | Україна
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22 | | Україна
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22 | | Україна
Лункі удари пам’яті
 Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22 | | Штука
292-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
12.12.22 | | Україна
Держава смертежерів
Віталій Портников
Їм навіть здатися не можна: або ти їх переможеш, або вони знищать тебе. Вони харчуються смертю і не бачать жодних інших ходів на шахівниці
11.12.22 | | Дискурси
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.