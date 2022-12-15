Вселенський патріарх Варфоломій закинув РПЦ впадання у єресь.

За його словами, патріарх Кірілл і його церква стали інструментом у руках Кремля, зокрема й у агресивній війні проти України.

Російський патріарх Кірілл і вся РПЦ впали у єресь. Про це заявив у своєму виступі перед учасниками конференції в Абу-Дабі Вселенський патріарх Варфоломій. За його словами, РПЦ стала інструментом у руках Кремля для просування ідеології «русского мира», а сам Кірілл бере активну участь у просуванні цієї ідеології. Відпад РПЦ від християнського світу, як констатував Вселенський патріарх, стає незворотнім. Повідомлення про виступ Вселенського патріарха опубліковано на офіційному сайті Вселенського Патріархату Константинополя.

Варфоломій зазначив, що концепція «Москва – Третій Рим» стала основою для агресивного протиставлення Московії-Росії всій решті світу, який, на її переконання, «лежить у злі». Тож Московія запалилася «месіанським» устремлінням увесь цей світ «звільнити». Вселенський патріарх нагадав, що вчення про етнічний принцип організації церкви було засуджено ще 1872 року Константинопольським собором як єресь етнофілетизму. Церква Російської імперії тоді формально погодилася з цим осудом. У наші дні, як підкреслює Варфоломій, стару брехню етнофілетизму доведено в РПЦ до стадії «етнотрайбалізму» – вчення про перевагу (особливу ​​місію) однієї окремо взятої нації над усіма іншими.

«Ця ідеологія є інструментом легітимації російського експансіонізму та основою його євразійської стратегії. Зв'язок з минулим етнорасизмом і сьогоденням "русского мира" – очевидна. Віра таким чином стає стрижнем ідеології путінського режиму», – наголосив Вселенський патріарх.

Варфоломій вказав на особливу роль РПЦ у аґресивній війні Росії проти України. Кірілл і його церква намагалися подати війну як «священну». Таким чином, за словами Вселенського патріарха, єресь РПЦ призвела до «масового кровопролиття у шаленій спробі знищити найбільшу європейську державу – Україну».