Патріарх Варфоломій прибув до Києва. Це перший його візит до Української автокефалії.

У п'ятницю ввечері до України з візитом прибув Вселенський патріарх Варфоломій. Предстоятель Константинопольської Церкви приїхав для участі в офіційних заходах з оказії 30-ої річниці проголошення Акта про державну незалежність України.

В аеропорту "Бориспіль" Вселенського патріарха зустріли митрополит Київський і всієї України Епіфаній з ієрархами Православної Церкви України, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль та інші офіційні особи.

"Вітаємо Вашу Всесвятість на українській землі та дуже радіємо Вашому візиту. Україна вітає Вселенського Патріарха!", – звернувся до владики митрополит Епіфаній, згідно з повідомленням ПЦУ.

А Варфоломій відповів: "Ваше Блаженство, ми раді прибути до України на Ваше запрошення та запрошення високоповажного Президента Володимира Зеленського".

Це вже третій візит Варфоломія до України. Але вперше візит відбудеться на запрошення Української держави і автокефальної Православної Церкви України, яка законно займає своє місце у диптиху серед інших 15 автокефальних православних Церков.

Загалом, українські землі відвідували щонайменше шість Вселенських патріархів, деякі – кілька разів.

У суботу у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві звершать подячну молитву (доксологію) з нагоди візиту Вселенського патріарха. Розпочнеться вона о 10:00.

22 серпня о 9:00 на території Собору Святої Софії Київської під відкритим небом відбудеться Божественна літургія, яку очолять двоє предстоятелів – Варфоломій та Епіфаній.

Із патріархом Варфоломієм уже зустрівся Президент України Володимир Зеленський.

"Для мене особисто, для України, для нас усіх – це велика честь, що ви приєдналися до нас в такі важливі дні, коли ми відзначаємо 30-річчя нашої Незалежності. Це для нас дуже важливо", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням пресової служби Президента.

Натомість Вселенський патріарх заяив, що він щасливий бути на прекрасній гостинній українській землі, особливо тоді, коли Україна святкує ювілей проголошення незалежності.

"Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату", – сказав владика.

Керівник держави подякував Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності та за постійні молитви за мир в нашій країні.

Співрозмовники обговорили питання мирного врегулювання на Сході України, ситуацію з порушенням основоположних прав і свобод людини, зокрема свободи віросповідання, на тимчасово окупованих територіях. Під час зустрічі також були обговорені подальші кроки щодо тіснішої взаємодії України та Вселенського патріархату.

Вселенський Патріарх наголосив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.