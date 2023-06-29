Константинопольський патріархат повернув сан священикові РПЦ, який виступив за мир.

Священика Іоанна Коваля прийнято під омофор константинопольського патріарха Варфоломія.

 

 

Константинопольський (Вселенський) патріархат відновив у сані священика Російської православної церкви Іоанна (Коваля). Про це повідомив Telegram-канал Sota. Раніше керівництво РПЦ позбавило московського попа Іоанна сану за те, що той в молитві просив Бога не про перемогу російських військ, а про мир.

 

Отець Іоанн (Коваль) був кліриком храму Андрія Первозванного у московському районі Любліно. Рішення про позбавлення його сану було ухвалено в травні церковним судом РПЦ. Йому інкримінували, що у «Молитві про святу Русь», у примусовому порядку поширеній за єпархіями РПЦ, Коваль замість слів «повстань, Боже, на допомогу людям Твоїм і подай нам силою Твоєю перемогу» вимовляв «Повстань, Боже, на допомогу людам Твоїм і подай нам силою Твоєю мир». Ще в лютому, глава РПЦ Кірілл особисто позбавив Коваля права на богослужіння.

 

Заступник голови церковного суду протоієрей Владислав Ципін пояснив позбавлення сану 25-м правилом Святих Апостолів, яке забороняє клятвозлочин. Під ним у РПЦ розуміють відмову від беззастережного виконання наказів.

 

Члени церковного суду наполегливо вимагали від о. Іоанна заявити свою політичну позицію: «Ви пацифіст? Ви прихильник України?». На що обвинувачений незмінно відповідав, що на церковному суді не бачить потреби торкатися політичних питань.

 

Вселенський Патріархат визнав рішення РПЦ неканонічним, тобто таким, що не відповідає законам православної церкви, і ухваленим з політичних, а не церковних міркувань. Священика Коваля прийнято під омофор константинопольського патріарха Варфоломія.

 

Нагадаємо, що 2018 року РПЦ розірвала відносини з Константинопольським патріархатом, який у церковній ієрархії вважається вищим за неї, через те, що синод Константинопольського патріархату розпочав процес надання автокефалії Українській православній церкві. Константинопольський патріархат цей розрив не визнав.

29.06.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Врятувати цвіт української нації
Олена Лисенко
Ця повість написана про і для підлітків, вона покликана відвертати дітлашню від саморуйнування і вчинків, які часто не можна виправити. Попри те, що Ярослав Карпець підіймає складну і контраверсійну для українського суспільства тему, він робить це напрочуд… безтурботно і легко.
28.06.23 | | Штука
490-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Лиманському (Білогорівка), Бахмутському (Оріхово-Василівка), Авдіївському (Авдіївка), Мар'їнському (Мар'їнка та Побєда), Шахтарському (Рівнопіль) напрямках: за добу 30 бойових зіткнень
28.06.23 | | Україна
489-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Стельмахівка), Лиманському (Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе), Бахмутському (Богданівка), Авдіївському (Первомайське), Мар'їнському (Мар'їнка) напрямках: за добу 38 бойових зіткнень
27.06.23 | | Україна
488-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (західніше Кривошиївки), Лиманському (Веселе, Роздолівка), Бахмутському (Міньківка, Григорівка, Богданівка), Мар'їнському (Мар’їнка), Шахтарському (Новомихайлівка) напрямках: за добу 36 бойових зіткнень
26.06.23 | | Україна
Старовинна музика у Львівській філармонії
Сергій Гаврилюк
Міжнародна співпраця у рамках Фестивалю давньої музики дає світлу віру в те, що культурному, а відтак і історичному майбутньому України бути! Практика історичного виконавства для цілого світу є досить відомим трендом, а в Україні ще потребує промоції. 
25.06.23 | | Штука
487-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська і надалі вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському (Берестове), Лиманському (Веселе), Бахмутському (Іванівське), Авдіївському, Мар'їнському (Мар’їнка) напрямках: за минулу добу 29 бойових зіткнень
25.06.23 | | Україна
Затоплений рай
Віталій Портников
Врятувати творчість Райко, не дати їй загинути. Адже цей затоплений рай був її і нашою маленькою Україною.
25.06.23 | | Дискурси
Флет
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: Пензель, монстр з неймовірною бородою, і його легендарне помешкання
24.06.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.