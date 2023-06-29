Константинопольський патріархат повернув сан священикові РПЦ, який виступив за мир.

Священика Іоанна Коваля прийнято під омофор константинопольського патріарха Варфоломія.

Константинопольський (Вселенський) патріархат відновив у сані священика Російської православної церкви Іоанна (Коваля). Про це повідомив Telegram-канал Sota. Раніше керівництво РПЦ позбавило московського попа Іоанна сану за те, що той в молитві просив Бога не про перемогу російських військ, а про мир.

Отець Іоанн (Коваль) був кліриком храму Андрія Первозванного у московському районі Любліно. Рішення про позбавлення його сану було ухвалено в травні церковним судом РПЦ. Йому інкримінували, що у «Молитві про святу Русь», у примусовому порядку поширеній за єпархіями РПЦ, Коваль замість слів «повстань, Боже, на допомогу людям Твоїм і подай нам силою Твоєю перемогу» вимовляв «Повстань, Боже, на допомогу людам Твоїм і подай нам силою Твоєю мир». Ще в лютому, глава РПЦ Кірілл особисто позбавив Коваля права на богослужіння.

Заступник голови церковного суду протоієрей Владислав Ципін пояснив позбавлення сану 25-м правилом Святих Апостолів, яке забороняє клятвозлочин. Під ним у РПЦ розуміють відмову від беззастережного виконання наказів.

Члени церковного суду наполегливо вимагали від о. Іоанна заявити свою політичну позицію: «Ви пацифіст? Ви прихильник України?». На що обвинувачений незмінно відповідав, що на церковному суді не бачить потреби торкатися політичних питань.

Вселенський Патріархат визнав рішення РПЦ неканонічним, тобто таким, що не відповідає законам православної церкви, і ухваленим з політичних, а не церковних міркувань. Священика Коваля прийнято під омофор константинопольського патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, що 2018 року РПЦ розірвала відносини з Константинопольським патріархатом, який у церковній ієрархії вважається вищим за неї, через те, що синод Константинопольського патріархату розпочав процес надання автокефалії Українській православній церкві. Константинопольський патріархат цей розрив не визнав.