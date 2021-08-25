Розвідувальна спільнота США не досягла консенсусу щодо походження коронавірусу.

Автори доповіді, підготованої за дорученням Байдена, покликаються на складності з отриманням інформації з Китаю.
Розвідувальні служби США репрезентували у вівторок, 24 серпня, президентові Джо Байдену свій звіт про походження коронавірусу. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на двох представників Білого дому. Утім розвідувальна спільнота так і не змогла дійти консенсусу щодо того, чи був вірус розроблений в лабораторії, чи ж виник природним шляхом.
За результатами проведених розслідувань протягом кількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для її оприлюднення. Проте, за даними джерел, в доповіді, незважаючи на великий обсяг вивченої інформації, не міститься остаточного висновку про походження вірусу.
Як подає газета, один з представників влади відзначив, що, по-перше, брукувало детальної інформації з Китаю. По-друге, американська розвідувальна спільнота «не найкращим чином оснащена для вирішення цього питання», оскільки встановлення походження коронавіруса в першу чергу перебуває в компетенції науковців, а не розвідників.
«Це було ретельне розслідування, але воно може бути лише настільки ретельним, наскільки дозволяє ситуація. Якщо Китай не надасть доступу до певних наборів даних, то ви нічого по-справжньому не дізнаєтеся», – заявив один чиновник, слова якого наводить газета.
Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що розсекречена версія доповіді про походження коронавірусу має бути представлена громадськості через кілька днів після того, як документ буде переданий Байдену. Вона зазначила, що поки що важко точно сказати, в якій саме формі буде репрезентована ця версія.
Нагадаємо, що наприкінці травня Джо Байден заявив, що розвідувальна спільнота США не диспонує достатньою інформацією, щоб з упевненістю сказати, яким чином почалося поширення нового коронавірусу: після контакту людини з інфікованою твариною чи через евентуальний інциденту в лабораторії Вуханьського інституту вірусології в КНР. Американський лідер доручив спецслужбам подвоїти зусилля з метою вивчення всіх наявних даних і підготувати новий звіт для нього через 90 днів.25.08.2021