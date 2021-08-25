Розвідувальна спільнота США не досягла консенсусу щодо походження коронавірусу.

Автори доповіді, підготованої за дорученням Байдена, покликаються на складності з отриманням інформації з Китаю.

Розвідувальні служби США репрезентували у вівторок, 24 серпня, президентові Джо Байдену свій звіт про походження коронавірусу. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на двох представників Білого дому. Утім розвідувальна спільнота так і не змогла дійти консенсусу щодо того, чи був вірус розроблений в лабораторії, чи ж виник природним шляхом.

За результатами проведених розслідувань протягом кількох днів спецслужби повинні підготувати розсекречену версію документа для її оприлюднення. Проте, за даними джерел, в доповіді, незважаючи на великий обсяг вивченої інформації, не міститься остаточного висновку про походження вірусу.

Як подає газета, один з представників влади відзначив, що, по-перше, брукувало детальної інформації з Китаю. По-друге, американська розвідувальна спільнота «не найкращим чином оснащена для вирішення цього питання», оскільки встановлення походження коронавіруса в першу чергу перебуває в компетенції науковців, а не розвідників.

«Це було ретельне розслідування, але воно може бути лише настільки ретельним, наскільки дозволяє ситуація. Якщо Китай не надасть доступу до певних наборів даних, то ви нічого по-справжньому не дізнаєтеся», – заявив один чиновник, слова якого наводить газета.

Напередодні прессекретарка Білого дому Джен Псакі повідомила, що розсекречена версія доповіді про походження коронавірусу має бути представлена ​​громадськості через кілька днів після того, як документ буде переданий Байдену. Вона зазначила, що поки що важко точно сказати, в якій саме формі буде репрезентована ​​ця версія.

Нагадаємо, що наприкінці травня Джо Байден заявив, що розвідувальна спільнота США не диспонує достатньою інформацією, щоб з упевненістю сказати, яким чином почалося поширення нового коронавірусу: після контакту людини з інфікованою твариною чи через евентуальний інциденту в лабораторії Вуханьського інституту вірусології в КНР. Американський лідер доручив спецслужбам подвоїти зусилля з метою вивчення всіх наявних даних і підготувати новий звіт для нього через 90 днів.