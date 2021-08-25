Тернопільщина четверта в Україні за кількістю добових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 727 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
За останню добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (109), в Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
У День Незалежності шпиталізували 682 особи.
За день зафіксували 20 смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 276 590 осіб. Померла 53 521 людина.
25.08.2021