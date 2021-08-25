Тернопільщина четверта в Україні за кількістю добових випадків ковіду.

Ніхто за тебе жити не буде

Тарас Лютий

Ніхто за тебе жити не буде, і ти не можеш нудитися, щоб потім прийшов автор тебе розважити, бо він цього зробити не може, це твій обов’язок: якщо ти уникаєш цього – тебе нема