В Івано-Франківську пройшла хода ровесників Незалежності України.

 

В Івано-Франківську сьогодні, 24 серпня, з нагоди 30-річчя Незалежності України провели громадську ходу, участь у якій брали ровесники держави. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської міськради.

 

 

«30 років відновленій Незалежності України – і 30 років учасникам цієї ходи. Ровесники Незалежності – це покоління, яке вже виросло, має свої родини та сім’ї, вибрали своє покликання, реалізовуються у своїй державі... Вони жодного дня не жили в Радянському Союзі…» – зазначив міський голова Франківська Руслан Марцінків у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

 

Ровесники Незалежності України в урочистих строях з Вічевого майдану пройшли до Меморіального скверу, де відбулись панахида за загиблими та урочисті заходи.

 

 

Зі слів заступниці директора департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Наталії Микули, у ході ровесників незалежної України взяли участь понад 300 жителів Івано-Франківської територіальної громади.

 

 

Фото facebook.com/ruslan.martsinkiv

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