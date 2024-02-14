Через позицію Оксани Линів Віденський фестиваль скасував концерт російського диригента.

 

Віденський фестиваль скасував концерт «War Requiem» під батутою грецько-російського диригента Теодора Курентзіса, який мав пройти 12 червня у віденському Бурґтеатрі. Про це повідомили на сайті Віденського фестивалю. Причиною стала позиція диригентки зі Львова Оксани Линів, яка відмовилась виступати на одному фестивалі з Курентзісом.

 

 

Диригент грецького походження Теодор Курентзіс працює в Росії багато років. З 2004 року він був художнім керівником Новосибірського оперного театру, згодом очолював Пермську оперу. 2014 року Путін надав Курентзісу російське громадянство. Курентзіс не виступив публічно із засудженням російського вторгнення в Україну. У липні 2023 року німецький композитор і фортепіанний виконавець Моріц Еґґерт написав диригентові відкритого листа, у якому закликав його висловитися проти війни, проте відповіді від Курентзіса не отримав. У 2022 та 2023 роках кілька концертів Курентзіса в Європі були скасовані. Курентзіса також критикували за те, що генеральним спонсором його проєкту MusicAeterna є російський банк ВТБ, який потрапив під західні санкції. У вересні 2022 року німецький симфонічний оркестр, яким керує Курентзіс, оголосив, що диригент піде зі своєї посади в 2025 році після закінчення контракту. В оркестрі зазначили, що критика Курентзіса через його зв'язки з Росією не вплинула на це рішення.

 

 

Оксана Линів разом з Київським симфонічним оркестром має виступити 2 червня у віденському Концертгаусі з концертом «Кадиш-реквієм "Бабин Яр"» українського композитора Євгена Станковича. Повідомляється, що для виконання «Кадиш-реквієму» створять та додатково виконають сучасний український твір.

 

Як пишуть організатори, з початку російської агресії проти України обидва диригенти «неуникно сприймаються представниками своїх країн». Це змусило організаторів замислитися на цьогорічному фестивалі, як і на паралельних дискусійних заходах, «над питанням відповідальності та меж мистецтва як утопічного простору».

 

Врешті організатори дійшли висновку, що проведення обох концертів, присвячених війні та геноциду, порозумінню та примиренню, неможливе, а оскільки реквієм «Бабин Яр» є центральним елементом фестивалю, вирішили скасувати концерт Курентзіса.

 

Мистецький директор фестивалю Міло Рау заявив, що «поважає бажання Линів не бути поставленою в контекст з Курентзісом на даний час». Він додав, що також дуже цінує Теодора Курентзіса як митця і бажає йому та його оркестру успіхів у запланованому турне Німеччиною.

 

«Ми раді, що Віденський фестиваль знайшов рішення, і дуже задоволені тим, що нарешті зможемо виконати Кадиш-реквієм "Бабин Яр" у Відні. Всі учасники проєкту з нетерпінням чекають на цей особливий концерт», — прокоментувала Линів.

 

Програмна директорка оркестру SWR Анке Май, з яким мав виступати Курентзіс, сказала, що шкодує про скасування концерту.

 

«Я розумію, що Оксана Линів та учасники Київського симфонічного оркестру хотіли б, щоб Теодор Курентзіс зробив публічну заяву проти російської агресивної війни. Однак, зважаючи на наслідки, які така заява мала б для Курентзіса в Росії, ми ніколи не просили його про це», — додала вона.

 

Усі придбані квитки на концерт грецько-російського диригента будуть анульовані, а кошти за них повернуть покупцям.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

Wiener Festwochen (Віденський фестиваль) — культурний фестиваль у столиці Австрії, який відбувається впродовж п’яти-шести тижнів у травні та червні. Щороку він збирає понад 180 000 відвідувачів.

 

Вокально-симфонічний твір «Кадиш-реквієм “Бабин Яр”» створив український композитор Євген Станкович ще в 1991 році. Вперше він прозвучав у Колонному залі Київської філармонії. В основу реквієму покладена поема «Бабин Яр» Дмитра Павличка.

14.02.2024

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