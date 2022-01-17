У Болоньї музичною директоркою опери стала Оксана Линів.

Диригентка Оксана Линів стала першою жінкою – музичною директоркою муніципального театру «Комунале» в італійському місті Болонья. Під її батутою вже відбулося два концерти, повідомило видання Italynews.Online.

Українська диригентка родом із Львівщини уклала контракт на трирічну співпрацю з Teatro Comunale Bologna. Упродовж цього періоду вона диригуватиме щонайменше двома операми та двома концертами на рік.

«Коли я отримала листа від Teatro Comunale, то не уявляла, що буду першою жінкою – диригенткою італійського оперного театру. Для мене велика честь і щастя бути частиною цього історичного поворотного моменту», – розповіла Оксана Линів у коментарі The Guardian.

Також диригентка зазначила, що одна з її цілей – зацікавити оперою більше молоді.

Під батутою Оксани Линів уже показали оперу «Валькірія» Ріхарда Вагнера 14 і 15 січня.

До слова, за версією The New York Times Оксана Линів – серед найкращих талантів року.

Зазначимо, муніципальний театр Болоньї відкрився у 1763 році прем'єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. Там ставили світові прем'єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді та Вагнер. На сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним із диригентів був Артуро Тосканіні.

За минулі 50 років у списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньовідомі імена, як Серджіу Челібідаке, Ріккардо Чайллі, Даніель Ґатті.

Для довідки. Оксана Линів народилась у місті Броди Львівської області. Стала першою жінкою на посаді головного диригента опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац (Австрія). Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, фундаторка і головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU. У липні 2021 року Линів стала першою жінкою-диригенткою, яка відкривала Байройтський фестиваль у Німеччині. У серпні 2021 року Президент України Володимир Зеленський нагородив Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня під час офіційних заходів до Дня Незалежності України. У жовтні 2021 року Линів стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН.

Фото facebook.com/Оксана-Линів,