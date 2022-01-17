У Болоньї музичною директоркою опери стала Оксана Линів.

 

Диригентка Оксана Линів стала першою жінкою – музичною директоркою муніципального театру «Комунале» в італійському місті Болонья. Під її батутою вже відбулося два концерти, повідомило видання Italynews.Online.

 

 

Українська диригентка родом із Львівщини уклала контракт на трирічну співпрацю з Teatro Comunale Bologna. Упродовж цього періоду вона диригуватиме щонайменше двома операми та двома концертами на рік.

 

«Коли я отримала листа від Teatro Comunale, то не уявляла, що буду першою жінкою – диригенткою італійського оперного театру. Для мене велика честь і щастя бути частиною цього історичного поворотного моменту», – розповіла Оксана Линів у коментарі The Guardian.

 

Також диригентка зазначила, що одна з її цілей – зацікавити оперою більше молоді.

 

Під батутою Оксани Линів уже показали оперу «Валькірія» Ріхарда Вагнера 14 і 15 січня.

 

 

До слова, за версією The New York Times Оксана Линів – серед найкращих талантів року.

 

Зазначимо, муніципальний театр Болоньї відкрився у 1763 році прем'єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. Там ставили світові прем'єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді та Вагнер. На сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним із диригентів був Артуро Тосканіні.

 

За минулі 50 років у списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньовідомі імена, як Серджіу Челібідаке, Ріккардо Чайллі, Даніель Ґатті.

 

Для довідки.

 

Оксана Линів народилась у місті Броди Львівської області. Стала першою жінкою на посаді головного диригента опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац (Австрія). Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, фундаторка і головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

 

У липні 2021 року Линів стала першою жінкою-диригенткою, яка відкривала Байройтський фестиваль у Німеччині.

 

У серпні 2021 року Президент України Володимир Зеленський нагородив Линів орденом княгині Ольги ІІІ ступеня під час офіційних заходів до Дня Незалежності України.

 

У жовтні 2021 року Линів стала першою жінкою-диригенткою концерту до річниці ООН.

 

Фото facebook.com/Оксана-Линів, 

17.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22 | | Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22 | | Штука
Генетичне підґрунтя відбитка пальців
Науковці ідентифікували гени, від яких залежить візерунок на кінчиках наших пальців.
16.01.22 | | Наука
Промінь світла у смутні часи
Данило Саєнко
Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.
15.01.22 | | Штука
Ундуля
Бруно Шульц
На нинішню соту річницю першої публікації першого літературного твору Бруно Шульца – його перший український переклад Світлани Бреславської
15.01.22 | | Минуле
Мексиканська зима
Василь МАХНО
можна звичайно змінити лексику можна взимі прилетіти до Мексики в теплу країну зелених рослин
15.01.22 | | Дискурси
Росія з пістолетом біля скроні України
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Завершився тижневий перемовний марафон Захід-Росія, присвячений, головним чином, ескалації на кордонах України. Розмови на різних майданчиках практично не дали жодних результатів. Утім і відсутність результату є теж певним результатом.
14.01.22 | | У світі
Античний комп'ютер відкриває свої секрети
Тоні Фріс
Учені майже розгадили таємниці пристрою, який дивує своєю складністю і не має аналогів у стародавньому світі.
14.01.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.