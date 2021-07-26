12 хвилин овацій: Оксана Линів стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі.

 

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на Байройтському оперному фестивалі, за 145-річну історію фестивалю, присвяченого творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.

 

 

Линів відкривала фестиваль прем’єрою "Летючого голландця".

 

Серед глядачів була канцлер Німеччини Ангела Меркель з чоловіком. Нинішній фестиваль - останній для Меркель, яка є палкою прихильницею творів Вагнера, у якості канцлерки. На вході очільницю німецького уряду зустрів прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомляє "Німецька хвиля". Меркель привітала Оксану Линів з постановкою і висловила захоплення залученням жінки-диригента до фестивалю.

 

"Те, що я - жінка й стоятиму тут на місці диригента, можливо, є символом нашого часу. Звісно, я сподіваюся надати позитивний приклад. Це важливо не лише для мене, а також, хоч і дещо патетично сказано, важливо для світу й для майбутнього".

 

Оксана Линів,

із інтерв'ю "Німецькій хвилі"

 

Публіка вітала виставу 12-хвилинними оваціями стоячи.

 

"Це була моя перша вагнерівська постановка в Німеччині, і одразу в Байройті! Дуже всім дякую!", - прокоментувала Линів.

 

Оксана Линів – українська диригентка родом із Бродів. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу.

 

Линів є засновницею Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжного симфонічного оркестру України – YsOU.

 

"Байройтський фестиваль - це дуже особливий світ, світ у собі. Це справді магічне місце. Тут ідеться не лише про виконання блискучих творів спільно з видатними митцями. Ідеться про загальну творчу спадщину Ріхарда Ваґнера та його філософію. Тут відчувається вся його неймовірна, титанічна енергія, з якою він перенаправив на цілком новий шлях оперне мистецтво, взагалі музику. Він впустив у світ цілком нову музику. Все це має якісь нотки буддизму, адже щоб зробити прощу на це місце, потрібно залишити позаду всі повсякденні речі й піти на досить особливий виклик для себе.".

 

 

Оксана Линів,

із інтерв'ю "Німецькій хвилі"

 

26.07.2021

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