12 хвилин овацій: Оксана Линів стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі.

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на Байройтському оперному фестивалі, за 145-річну історію фестивалю, присвяченого творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Линів відкривала фестиваль прем’єрою "Летючого голландця".

Серед глядачів була канцлер Німеччини Ангела Меркель з чоловіком. Нинішній фестиваль - останній для Меркель, яка є палкою прихильницею творів Вагнера, у якості канцлерки. На вході очільницю німецького уряду зустрів прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер, повідомляє "Німецька хвиля". Меркель привітала Оксану Линів з постановкою і висловила захоплення залученням жінки-диригента до фестивалю.

"Те, що я - жінка й стоятиму тут на місці диригента, можливо, є символом нашого часу. Звісно, я сподіваюся надати позитивний приклад. Це важливо не лише для мене, а також, хоч і дещо патетично сказано, важливо для світу й для майбутнього". Оксана Линів, із інтерв'ю "Німецькій хвилі"

Публіка вітала виставу 12-хвилинними оваціями стоячи.

"Це була моя перша вагнерівська постановка в Німеччині, і одразу в Байройті! Дуже всім дякую!", - прокоментувала Линів.

Оксана Линів – українська диригентка родом із Бродів. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу.

Линів є засновницею Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжного симфонічного оркестру України – YsOU.