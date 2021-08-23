У Києві відбувся концерт-подорож "Ковчег «Україна»: десять століть української музики".

У неділю ввечері на Михайлівській площі в Києві відбувся концерт-подорож "Ковчег «Україна»: десять століть української музики", що поєднав традиційну і класичну музику, шедеври образотворчого мистецтва і новітні технології. Цей концерт анонсували як одну з головних подій у програмі святкування 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Ініціатором і креативним продюсером проєкту є засновниця культурної платформи "Ковчег «Україна»" Ярина Винницька. Співавторка і головний диригент концерту – зірка світової класичної сцени Оксана Линів.

Цей проєкт, зі слів Ярини Винницької, зібрав найкращих виконавців, композиторів і найкращі сингли за десять століть. Він є своєрідною антологією української музики, представленою у понад 20 шедеврах української музичної спадщини у новому, сучасному звучанні.

Хедлайнером концерту була Домініка Чекун – 85-річна співачка з Полісся, хранителька традиції ритуального співу. Вона першою вийшла на сцену, виконавши пісню a capella.

У музичній команді "Ковчега" – "ДахаБраха", "Хорея Козацька", "Курбаси", Уляна Горбачевська, Молодіжний симфонічний оркестр під орудою Оксани Линів, Національна чоловіча капела "Дударик", Київський дівочий хор імені Лисенка, оперні солісти – сопрано Оксана Нікітюк і тенор Назар Тацишин.

До "Ковчега" приєдналися зірки української сцени – Аліна Паш, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, Wellboy, Джамала, Святослав Вакарчук.

Своєрідний гімн проєкту виконали Сергій Жадан та гурт “ДахаБраха”. Це пісня-легенда про Ноя на український лад, слова до якої написав Жадан.

Сцену, на якій відбулося дійство, сконструювали у формі корабля-ковчега. Щоб оживити шедеври традиційного мистецтва, використали AR-ефекти доповненої реальності.

«Ковчег “Україна"» покликаний відобразити тисячолітню історію держави через українську музику від давніх часів до сучасності. Цей концерт-колаж має перезавантажити "музичні архіви" країни та зробити їх цікавими сучасному слухачеві, а також відкрити світові невідому колосальну музичну спадщину України.