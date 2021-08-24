Зеленський: Україна відновила державність у 1991-му, а пишатися стала в 2021-му.

 

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на День Незалежності заявив про те, що він сприймає 24 серпня як день відновлення української державності. Зеленський також наголосив на тому, що Україна є наступницею Київської Русі, а українська мова походить зі старослов'янської.

 

 

"Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України! 30-ту річницю її здобуття! А справедливіше, на мій погляд, сказати: 30-ту річницю відновлення незалежності України! Бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність. А 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це, говорить про це, пишається цим", – заявив Володимир Зеленський.

 

Президент вважаю українську історію унікальною.

 

"Нашій Конституції – 25 років. Але нашій Конституції – 311 років. Написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома, і кожен може побачити її у Софійському соборі, збудованому понад тисячу років тому. Нашій гривні – чверть століття, на ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні – більше тисячоліття, вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений у Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Цьогоріч Збройні Сили України відзначили 30-ту річницю свого створення. А в 1616 році збройні сили України відзначали взяття фортеці Кафи", – перелічив Зеленський.

 

Для керівника держави ці факти свідчать про те, що ми "молода країна з тисячолітньою історією".

 

"Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі – України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми – нащадки могутньої країни, яка була центром Європи", – заявив Зеленський.

 

Він наголосив, що "ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому" і повідомив, що підписав указ про відзначення Дня Української державності 28 липня, у день Хрещення Київської Русі – України. "Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність", – пояснив він.

 

Зеленський анонсував початок процесу повернення на рідну землю видатних українців. "Це гетьмани Запорозької Січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури та науки й багато інших", – перелічив промовець.

 

Володимир Зеленський запевнив, що Україна "більше ніколи й нікому" не подарує жодного камінчика нашої історії – "не дамо «окуповувати» жодну сторінку нашої історії, «анексувати» наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм".

 

Президент заявив, що він будує сильну країну – нові літаки, нові танки, перероджений флот, ракетна програма, тисячі кілометрів доріг, сотні шкіл, садочків, лікарень, цифровий паспорт, ринок землі, партнерство з НАТО.

 

Зеленський додав, що "сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми". Він згадав про ініціативу "Кримська платформа" і спрогнозував повернення до України окупованих територій.

 

"Можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати українські серця. Те, що люди на Донбасі й у Криму бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати", – вважає Зеленський.

 

Поза тим, Володимир Зеленський зробив висновок, що ми надто багато сперечаємося про минуле. "А це означає, що ми не робимо висновків з власної великої історії. Бо жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари",  – сказав він.

 

"Подивіться або уявіть зараз наш прапор. Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору. А тепер уявіть, що в ньому немає синього. Погодьтеся, поодинці – це просто кольори. Не такі яскраві. Не такі цікаві.
А разом – для нас це найкраще й найсильніше поєднання. Ось це відповідь, чому ми сильні разом. Чому такі різні, зі сходу й заходу, україномовні та русскоговорящие, маємо бути однією родиною.
Бо об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй: «Ти у мене єдина!»", – заявив Зеленський.

 

Наостанок Президент закликав пам'ятати, завдяки кому Україна святкує День Незалежності, – захисникам України. Вкінці промови Володимир Зеленський оголосив хвилину мовчання зазагиблими воїнами.

 

24.08.2021

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