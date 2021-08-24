Міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили Nord Stream 2.

У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини та США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" та реформування енергетичного сектору України.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє "Укрінформ".

"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати", – сказав Галущенко.

З його слів, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з позиції: не можна дозволити використовувати Росії газ як зброю.

"Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу", – підкреслив Галущенко.

Він зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.

Міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр запевнив у готовності ФРН інвестувати в зелену трансформацію України.

"Ми готові допомогти Україні, якщо йдеться про Угоду про приєднання до ЄС щодо питань кліматичних змін і енергетичних питань. Ми підтримуємо зелений перехід України. Ми готові співпрацювати якомога тісніше, коли мова йде про синхронізацію електричної та енергетичної систем України, електричної та енергетичної систем Євросоюзу і Німеччини задля позитивного і конструктивного врахування важливих інтересів України в цій сфері”, – зазначив Альтмаєр.

Він додав, що оскільки Німеччина є лідером у цій сфері й 46% енергії, яку споживають у країні, добута з відновлювальних джерел, багато німецьких компаній готові виходити на український ринок.

“Вони готові інвестувати у виробництво зеленого водню в Україні, що дуже позитивно позначиться на декарбонізації економіки”, – заявив міністр.