Міністри енергетики України, США та Німеччини обговорили Nord Stream 2.

 

У Києві під час зустрічі міністрів енергетики України, Німеччини та США сторони обговорили загрози в реалізації проєкту "Північний потік-2" та реформування енергетичного сектору України.

 

 

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє "Укрінформ".

 

"Ми обговорили загрози, які ми бачимо в реалізації проєкту "Північний потік-2". Ми обговорили ті питання, які стосуються реформування енергетичного сектору України з точки зору декарбанізації та тих новітніх технологій, які ми плануємо реалізовувати", – сказав Галущенко.

 

З його слів, обговорюючи ризики, які несе в собі проєкт "Північний потік-2", українська сторона виходила з позиції: не можна дозволити використовувати Росії газ як зброю.

 

"Ми досить детально обговорили важливість забезпечення безпеки постачання газу, можливість забезпечення транзиту і ті кроки, які забезпечать гарантії для України у збереженні транзитного потенціалу", – підкреслив Галущенко.

 

Він зазначив, що сторони обговорили застосування третього енергетичного пакету, питання усунення монополії "Газпрому" на ринку і низку кроків, які можна дійсно зробити з точки зору реальних гарантій для України стосовно збереження транзиту.

 

Міністр економіки й енергетики Німеччини Петер Альтмаєр запевнив у готовності ФРН інвестувати в зелену трансформацію України.

 

"Ми готові допомогти Україні, якщо йдеться про Угоду про приєднання до ЄС щодо питань кліматичних змін і енергетичних питань. Ми підтримуємо зелений перехід України. Ми готові співпрацювати якомога тісніше, коли мова йде про синхронізацію електричної та енергетичної систем України, електричної та енергетичної систем Євросоюзу і Німеччини задля позитивного і конструктивного врахування важливих інтересів України в цій сфері”, – зазначив Альтмаєр.

 

Він додав, що оскільки Німеччина є лідером у цій сфері й 46% енергії, яку споживають у країні, добута з відновлювальних джерел, багато німецьких компаній готові виходити на український ринок.

 

“Вони готові інвестувати у виробництво зеленого водню в Україні, що дуже позитивно позначиться на декарбонізації економіки”, – заявив міністр.

 

23.08.2021

До теми

Поширити
Збруч
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21 | | Минуле
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21 | | Наука
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21 | | Штука
Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником
Олеся Ісаюк
Кримські татари стали "чорним характером" у белетристиці ще у ХІХ столітті. Та в підрадянській літературі витягнули повне "бінго".
20.08.21 | | Україна
Наближається ера електроавтомобілів: що робити з акумуляторами?
Давид Кастельвеккі
Люди переходять на електромобілі з темпом, про який кілька років тому не мріяли навіть найпалкіші прихильники електрифікації особистого транспорту. Але що робити з виробництвом і утилізацією батарей?
20.08.21 | | Наука
Ніхто за тебе жити не буде
Тарас Лютий
Ніхто за тебе жити не буде, і ти не можеш нудитися, щоб потім прийшов автор тебе розважити, бо він цього зробити не може, це твій обов’язок: якщо ти уникаєш цього – тебе нема
20.08.21 | | Дискурси
Даждь нам десь…
Тарас Прохасько
У кожного був кусень хліба, який міг би служити показником рівня життя. Коли хліб падав, хай у порохи чи у болото, його піднімали, цілували, струшували бруд і їли далі...
19.08.21 | | Дискурси
Виборчі «козьолкі» у Стоянцях 1897 року
Мар'ян ХОМЯК
Макабричні прояви «баденівських» виборів 1897 року у Стоянцях: арешти, убивства, застрашування селян пеклом й «нехрещеними дітьми» Івана Франка
19.08.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.