Франківські науковці завершили фінальний том Енциклопедії ЗУНР.

Напередодні 30-ої річниці проголошення Незалежності України науковці Прикарпатського національного університету завершили 4-ий, фінальний том, видання «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія», йдеться у повідомленні пресслужби університету.

До написання енциклопедії долучилися колеги з Києва, Львова, Тернополя, Рівного, Чернівців та навіть з Японії. Разом вони написали біля трьох тисяч наукових статей з історії Західно-Української Народної Республіки та узагальнили історичний досвід державотворення молодої української держави початку 20 століття.

«Я сердечно вдячний тим, хто взяв участь у цій роботі, за їхню невтомну і жертовну працю під час написання цього видання», – зазначив координатор проєкту, доктор історичних наук, доктор філософії, декан факультету історії, політології і міжнародних відносин ПНУ, професор Микола Кугутяк.

Видання присвячене державним інституціям та окремим людям, які творили Західно-Українську Народну Республіку.

Зокрема, 4 том матиме понад 600 сторінок. До нього увійдуть статті різної тематики: територія ЗУНР, театр у часи ЗУНР, статті, які стосуються окремих інституцій, наприклад, український харчовий уряд (одне із міністерств ЗУНР), чи конкретних персонажів того часу: відомих політиків, мистецьких та громадських діячів, які своїми діями та ідеями будували українську державу: Іван Франко та його сини, Євген Храпливий, Петро Шеремета, Андрей Шептицький, та інші.

За словами укладачів, чотиритомне видання розраховане на учнів, студентів, дослідників, науковців. Воно написане про людей, для людей, про те, як будувати українську державу.

Що цікаво, матеріали для написання книги історики одержали у спадщину від відомого дослідника Олександра Карпенка, який почав займатися тематикою ЗУНР ще з 1957 року. Ще в часи радянського комуністичного тоталітаризму він дав визначення ЗУНР, вказав на характер цього державного утворення, за що був переслідуваний режимом. Однак він залишався на своїх позиціях попри все. І його наукові ідеї, сказані в інших умовах, перемогли, історія все поставила на свої місця.

Перші три томи Енциклопедії вийшли у 2018, 2019 і 2020 роках за фінансової підтримки Івано-Франківської обласної ради в рамках регіональної цільової програми з розвитку книговидання. Четвертій том фундаментальної праці українських науковців «Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енциклопедія» наразі передано до друку, незабаром відбудеться його презентація.

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