Лідер антиталібського спротиву Ахмад Масуд відмовився здатися «Талібану».

Водночас він висловив готовність до перемовин з талібами про створення уряду національної згоди.

 

   

                                           Бійці сил спротиву

 

Ахмад Масуд – син одного з головних лідерів антирадянського опору в Афганістані 1980-х років Ахмада Шаха Масуда – відкинув ультиматум талібів, які зажадали передати їм контроль над провінцією Панджшер. Саме в цьому реґіоні Масуд разом зі своїми однодумцями зібрав боєздатних військовиків, готових до опору руху «Талібан». Про це повідомив базований в Дубаї телеканал «Аль-Арабія».

 

Водночас Ахмад Масуд запропонував талібам перемовини. Він закликав їх сформувати широкий уряд національної єдності, який би репрезентував різні етнічні групи Афганістану. При цьому він попередив, що війна буде «неминучою», якщо «Талібан» відмовиться від діалогу.  

 

В інтерв'ю каналу «Аль-Арабія» в неділю Масуд розповів, що «військовики урядових сил прибули до Панджшеру з кількох афганських провінцій. «Ми хочемо змусити талібів зрозуміти, що єдиний шлях вперед – це перемовини. Ми не хочемо, щоб розпочалася війна. Таліби не протримаються довго, якщо вони продовжать цей шлях. Ми готові захищати Афганістан і застерігаємо від кровопролиття», – підкреслив Масуд. Він зазначив, що його прихильники готові боротися, якщо сили «Талібану» спробують вторгнутися в Панджшер: «Вони хочуть захищатися, вони хочуть боротися, вони хочуть протистояти будь-якому тоталітарному режиму. Ми протистояли Радянському Союзу, і ми зможемо протистояти "Талібану"».

 

Масуд зазначив: якщо будуть виконані умови для миру і безпеки в Афганістані, він готовий пробачити талібам вбивство 10 вересня 2001 року свого батька, легендарного керівника «Північного альянсу».

 

Напередодні «Талібан» дав загонам опору в афганській провінції Панджшер чотири години, щоб ті здалися й передали цей реґіон під контроль руху. Проте загони Ахмада Масуда відкинули цей ультиматум.

 

Тим часом противники талібів в Панджшері через свої екаунти в соцмережах продовжують заявляти про високий бойовий дух спротиву і готовність боротися з талібами. За наявними даними, вони диспонують кількома тисячами бійців, в тому числі деякими регулярними частинами урядових військ, а також важким озброєнням.

 

Провінція Панджшер на північний захід від Кабула залишається єдиним реґіоном Афганістану, який не був захоплений «Талібаном». Там Ахмад Масуд зібрав залишки регулярної армії, спецназу, а також загони місцевого ополчення. Саме туди пішов з Кабула віцепрезидент країни Амрулла Салех, який після втечі президента Ашрафа Гані проголосив себе главою держави. Він закликав до збройного спротиву талібам.

23.08.2021

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